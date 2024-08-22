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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Şehit Er Uğurcan Işık İçin Taziye Mesajı

CHP Lideri Özgür Özel, KKTC'de trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık için başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 17:34
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Şehit Er Uğurcan Işık İçin Taziye Mesajı

Özgür Özel'den Taziye Mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen bir trafik kazasında hayatını kaybeden Piyade Er Uğurcan Işık için bir taziye mesajı yayımladı.

Mesajının Detayları

Özel, sosyal medya hesabından duyurduğu mesajında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana gelen askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Mehmetçiğimiz Uğurcan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verdi.

Bu üzücü olayın ardından, CHP lideri, şehidin ailesine ve Türk toplumuna destek mesajı gönderdi.

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