CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Şehit Polis Memuru Yürümez İçin Taziye Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Taziye Mesajı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yaşanan üzücü bir trafik kazası sonucunda şehit olan polis memuru Ogün Yürümez için taziye mesajı yayımladı.

Olayın Detayları

Özel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İstanbul Bakırköy'de bir trafik kazasına müdahale sırasında otobüsün çarpması sonucu şehit olan polis memurumuz Ogün Yürümez'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bu üzücü olay, vatandaşlar ve meslektaşları tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı. Şehit polis memuru için duyulan üzüntü, sosyal medyada da yankı buldu.