CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Selim İleri İçin Başsağlığı Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden olan, yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri'nin İstanbul'da hayatını kaybettiğini duyurarak derin bir üzüntü yaşadığını ifade etti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğim edebiyatımızın değerli ismi, yazar, senarist, eleştirmen Selim İleri'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyorum." şeklinde ifadelerde bulundu. Bu mesajı ile İleri’nin hem edebiyat dünyasına olan katkılarını hem de ailesinin acısını paylaştı.