CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Sert Açıklamalar

Özgür Özel'den Çarpıcı İfadeler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin TBMM Grup Toplantısı'nda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Gebze ve Ümraniye'deki hayvanların zehirlenmesi olaylarına vurgu yaparak, "Canları zehirlediler, öldürdüler. Hepimizi kahrettiler," dedi.

Nobel Ödüllü Ekonomiste Tebrik

Özel, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan ekonomist Daron Acemoğlu'yu tebrik ederek, "Sayın Acemoğlu'nun, hukukun üstünlüğünün zayıf olduğu toplumlarda niçin büyümenin olmadığını bir kez daha anlatmasını umut ediyorum," ifadelerini kullandı.

Amasra Maden Kazası ve İş Güvenliği Sorunları

Amasra'daki maden kazasının 2. yılına değinen Özel, iktidarın işçilere yoksulluk ve ölüm getirdiğini belirtti. "Bu maden faciası bir katliamdır," diyen Özel, "Türkiye, yeterli tedbir alınmadığı için iş kazalarında birinci sırada," bilgisini paylaştı.

Hayvan Hakları ve Yasa Değişikliği Çağrısı

Hayvanları koruma yasasında yapılan değişikliklere karşı çıktığını belirten Özel, "Bu katliam yasasını uygulamayacağız, asla da uygulatmayacağız," sözleriyle duruşunu netleştirdi. Anayasa Mahkemesi'ne yasayı iptal etme çağrısında bulundu.

Ekonomi Politikasına Eleştiriler

Yeni vergi teklifine de değinen Özel, "AK Parti Grubu'nun Meclis'e sunduğu 12 maddelik teklif, bakanların söylediklerinin doğruluğunu sorgulatıyor," diyerek hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

İsrail'in Türkiye'ye Saldırı İddiası

TBMM'deki kapalı oturumda İsrail'in Türkiye'ye saldıracağı iddialarını hatırlatan Özel, "Bakanlar bunları ki bu milletvekillerine anlatmadı," dedi. Bu olayın, gerçek niyetin ne olduğuna dair ipuçları verdiğini öne sürdü.

Özel'in açıklamalarının ardından birçok kesimden destek mesajları gelirken, gelişmelerin takip edilmeye devam edeceği ifade edildi.