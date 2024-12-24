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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Suriye ve Bütçe Açıklamaları

Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda Suriye'deki gelişmeler ve bütçe görüşmeleri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 17:02
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Suriye ve Bütçe Açıklamaları

Özgür Özel'den Suriye Vurgusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Suriye’deki durumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. “Biz orada Kürtlerin, Arapların, Türkmenlerin ve Dürzilerin vatandaşlık bağı ile bağlı olduğu güçlü bir anayasa, serbest seçimler ve tüm etnik kökenlerin temsil edildiği bir yönetimi savunuyoruz.” dedi.

PKK/KCK İddialarına Tepki

Konuşmasında, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve Silivri Cezaevi’nde ziyaret ettiği hükümlüler hakkında değerlendirmelerde bulunan Özel, “Gizli tanık boş çıktı, şimdi meseleyi başka işlerle sulandırmaya çalışıyorlar.” ifadesini kullandı.

Bütçe Görüşmelerine Eleştiriler

2025 yılı bütçesi üzerine de konuşan Özel, “Asgari ücretle ilgili yapılan değerlendirmeler, hükümete karşı isyan” dedi. Asgari ücretin yükseltilmesinin şart olduğunu vurgulayan Özel, “30’un altında yokuz demeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Öğretmen Sorunu ve Çözüm Önerileri

Türkiye’de 1 milyon atanmayan öğretmen bulunduğunu belirten Özel, 85 bin ücretli öğretmene maaş ödenmemesinin kabul edilemeyeceğini söyledi. “Milli Eğitim Bakanı’na sesleniyorum; yarından tezi yok, bu iş bitmelidir.” şeklinde konuştu.

Suriye'nin Toprak Bütünlüğü

Özel, Suriye’deki gelişmelerle ilgili eleştirileri de yanıtlayarak, “Esad bir tek adamdı, ben tek adamlara karşıyım.” dedi. Suriye’nin toprak bütünlüğünün önemine değinerek, “Toprak bütünlüğünü savunuyoruz.” ifadesini kullandı.

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