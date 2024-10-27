CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Teröre Karşı Sert Mesajlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Önemli Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda düzenlenen "Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi"nde önemli mesajlar verdi. Özel, "Biz bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin teminatı olan partiyiz. Güçlü, zengin, adil, demokratik bir Türkiye için terörü bitiren, şiddeti yok eden bir anlayışla hareket ediyoruz," dedi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Özel, mitingde yaptığı konuşmada, "Teröre rağmen bir arada yaşama irademizden, kardeşliğimizden vazgeçmiyoruz. Şiddetin hiçbir türlüsüne teslim olmadık ve olmayacağız." ifadelerini kullandı. Mitingde, "Terör örgütüne kurban edilen TUSAŞ'taki parlak beyinleri unutma," ve "Şiddete karşı hep birlikte adalet için mücadeledeyiz" yazılı pankartlar açıldı.

Şehitlere Rahmet Diledi

Özgür Özel, TUSAŞ saldırısında şehit düşenleri anarak, Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne terörle mücadelede verilen tüm şehitlere rahmet diledi. Terörün korkutma, susturma ve sindirme amacına karşı duracaklarını vurguladı.

Terör ve Şiddetle Mücadele

Özel, "Ülkemiz 40 yıldır başta PKK olmak üzere çeşitli terör örgütlerinin hedefi olmaktadır. Türk milleti, birçok terör saldırısında acılar çekmiş, çok sayıda şehit vermiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet'in 101. yılını kutladığımız günlerde dimdik ayaktadır ve teröre teslim olmayacaktır," şeklinde konuştu.

Yaşam Hakkı ve Terör Tehdidi

Özel, Türkiye'nin son 40-50 yılda teröre en az 40 bin can verdiğini belirterek, "Yaşam hakkının en önemli tehdidi terördür. Biz bu ülkede toplumsal barışın sağlanması için gerekli iradeyi hep koruduk," dedi.

Çözüm Süreci ve Diyalog

Özel, Kürt sorununa dair, "Devlet bir sorunun olup olmadığına değil, millet o sorunun olup olmadığına karar verir. Bu sorunlar, sivil ve demokratik siyasetin önünün açılacağı, herkesin kendini özgür ve eşit hissedeceği bir süreçle çözülmelidir," şeklinde görüş bildirdi.

CHP'nin Rolü

CHP'nin toplumsal barışın sağlanmasında önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Özel, "Bu ülkeyi birlikte kurduk, sorunları birlikte çözeceğiz. Hiç kimsenin bize istikamet çizmesine izin vermeyeceğiz," dedi. Mitingin ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İl Başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.