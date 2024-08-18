CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den TRT Muhabirine Destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TRT Muhabirine Destek Verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail güçlerinin TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum'a gerçekleştirdiği saldırıyı sert bir dille kınadı.

Sosyal Medyada Açıklama Yaptı

Özel, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail askerlerinin Gazze'deki olayları dünyaya duyuran TRT Arabi Muhabiri Sami Berhum'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyorum. Berhum'a ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum," ifadelerini kullandı. Bu açıklama ile Özel, basın mensuplarının güvenliği konusundaki hassasiyetini bir kez daha vurgulamış oldu.