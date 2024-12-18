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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Trump'a ve SGK Borçlarına Sert Eleştiriler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trump'ın övgülerine dikkat çekerken, SGK borçlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 18:27
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 18:40
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Trump'a ve SGK Borçlarına Sert Eleştiriler

Özgür Özel'den Çarpıcı Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trump’ın son dönemki övgü dolu sözlerine sert bir yanıt vererek, "Trump'ın bugünkü güya övgüsüne çok kapılanlar, yarın o kapıldıkları selin kendilerini ve ülkeyi nereye savuracağına da şaşırmasınlar." dedi.

Atatürk Orman Çiftliği'ne Destek

Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı'ndaki konuşmasında, önceki ABB yönetiminin Atatürk Orman Çiftliği’ne sahip çıkmadığını savundu. "Bugün burada görüyoruz ki Atatürk'ün vasiyetine uygun Atatürk Orman Çiftliği'ne yapılan ihanetin bir telafisi oluyor. Burayı ATAM Çiftliği olarak isimlendirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Siyasi Gelişmelere Dair Değerlendirmeler

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye ve Türkiye’nin büyüklüğü konusundaki sözlerini olumlu değerlendirerek, "Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğu, etki alanının çok daha yüksek olduğu, dünyadaki bütün mazlum milletlere tarihi boyunca örnek olduğu gerçeğidir." şeklinde konuştu.

SGK Borçları ve Yandaş Müteahhitler

Özel, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın SGK prim borçlarını açıklayamaması ile ilgili eleştirilerde bulunarak, "SGK'nin 6 ayda bir açıklaması lazım. Ancak AK Parti’ye yakın iş insanlarının isimlerinin başı çektiği listeyi açıklamıyorlar." ifadelerini kullandı.

Özel, "Bugün bu ülkede en yoksul, en gariban insanlar vergi veriyor, en zenginler vermiyor." diyerek gelir adaletsizliğine dikkat çekti.

Belediyelere Haciz Sorunu

"Şu anda pazartesi günkü 6 belediye ile ilgili bilgi var." diyen Özel, hacizlerin devam edebileceği konusunda uyarıda bulundu. ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Haczin hemen kaldırılması lazım ama kaldıracaklar mı, kabul edecekler mi bilmiyorum." diyerek durumu özetledi.

Özgür Özel, "Bu kış insanları üşütmemeye, 200 bin aileye protein yardımına devam edeceğiz. Önceliğimiz hükümetin mağdur ettiği aileler." dedi. Böylece, yoksul kesimlere yönelik desteklerin süreceğini vurguladı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) hayata geçirilen Başkent Ankara...

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) hayata geçirilen Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanını gezdi, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) hayata geçirilen Başkent Ankara...

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) hayata geçirilen Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanını gezdi, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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