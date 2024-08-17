CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Tuncay Akça için Taziye Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Tuncay Akça için Başsağlığı Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Tuncay Akça için bir taziye mesajı yayımladı. Özel, sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı mesajında, ünlü sanatçının kaybından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Özel'in Taziye Mesajı

Mesajında şu ifadelere yer verdi: "Yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendiğim, 'Hababam Sınıfı' film serisinde 'Bacaksız' lakaplı öğrenci rolüyle tanınan değerli sanatçımız Tuncay Akça'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum."

Akça'nın ölümünün ardından birçok sanatçının ve hayranının da taziye mesajları yayımlandı. Sanatçının unutulmaz karakterleri ve Türk sinemasına katkıları her zaman hatırlanacak.