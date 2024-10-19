CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 'Yenidoğan Çetesi' Açıklaması

Özgür Özel'den Sıkı Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki 'Yenidoğan çetesi' soruşturmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özel, FETÖ'nün yaptırdığı hastanelerin KHK ile nasıl kapatıldığını hatırlatarak, bu tür suçlamalara karışan hastanelere de Meclis'te gerektiği gibi müdahale edilmesini önerdi.

Yerel Seçim Başarısı ve Yılma İçin Buluşma

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'ndeki 6. Ay Tanıtımı toplantısına katılan Özel, yerel seçimlerde Manisa'da elde ettikleri başarıları anlattı. Aynı zamanda, hastanelere yönelik soruşturmanın meyvelerinin dikkatle izlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hesap Verme Zamanı

Özel, bebek ölümlerinin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, bu konuya karışan herkesin yargı önünde hesap vermesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, söz konusu soruşturmada isimlerin CHP ile ilişkilendirildiğini, ancak yapılan kontrollerde o kişilerin partilerinin üyesi olmadığını açıkladı.

Denetim İhmalleri ve Ohale Gerek Olmadan Müdahale

İlgili soruşturmada Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ihmallerinin bulunduğunu öne süren Özel, benzer olayların başka hastalıklar için de yaşanabileceğini iddia etti. FETÖ'nün darbe girişiminin ardından olağanüstü hal ilan edildiğini hatırlatan Özel, şu değerlendirmeyi yaptı: "OHAL'e gerek yok, OHAL kanun yetkisini kullanalım. Eğer varsanız, zaten yeterli milletvekili sizde var. 128 milletvekili de bizde var."

Parti Rozeti Taktı

Özel, konuşmasının ardından Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in 18 yaşına giren kızı Nehir Zeyrek'e parti rozetini takarak, CHP'ye katılımını kutladı. Zeyrek, göreve geldiği dönemden bu yana gerçekleştirdiği çalışmaları ve projeleri de katılımcılarla paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 3), Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in (sol 3) "6. Ay Tanıtımı" toplantısına katıldı. Özel'e, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper (sağda) de eşlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 3), Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in (sol 3) "6. Ay Tanıtımı" toplantısına katıldı. Özel'e, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper (sağda) de eşlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 3), Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in (sol 3) "6. Ay Tanıtımı" toplantısına katıldı. Özel'e, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper (sağda) de eşlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 3), Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in (sol 3) "6. Ay Tanıtımı" toplantısına katıldı. Özel'e, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper (sağda) de eşlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 3), Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in (sol 3) "6. Ay Tanıtımı" toplantısına katıldı. Özel'e, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper (sağda) de eşlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 3), Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in (sol 3) "6. Ay Tanıtımı" toplantısına katıldı. Özel'e, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper (sağda) de eşlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 3), Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in (sol 3) "6. Ay Tanıtımı" toplantısına katıldı. Özel'e, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper (sağda) de eşlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 3), Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in (sol 3) "6. Ay Tanıtımı" toplantısına katıldı. Özel'e, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper (sağda) de eşlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 3), Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in (sol 3) "6. Ay Tanıtımı" toplantısına katıldı. Özel'e, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper (sağda) de eşlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 3), Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in (sol 3) "6. Ay Tanıtımı" toplantısına katıldı. Özel'e, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper (sağda) de eşlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 3), Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in (sol 3) "6. Ay Tanıtımı" toplantısına katıldı. Özel'e, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper (sağda) de eşlik etti.