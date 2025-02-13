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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret ederek Türkiye'nin gündemini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 18:00
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı Ziyaret Etti

Özgür Özel'den Gültekin Uysal'a Ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki parti heyetiyle Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti. DP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Ortak Basın Toplantısı

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Özel, 17 Kasım 2024'teki 15. Olağan Büyük Kongre'de yeniden Genel Başkanlığa seçilen Gültekin Uysal'ı tebrik etti. Ayrıca, kendileri ile ilgili olarak, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı eliyle bir siyasi operasyon gerçekleştirildiğini" öne sürdü. Bu bağlamda, "Hangi evresinde olduğunu bilmiyoruz ama sonuna gelmediğini biliyoruz" diyerek, durumu değerlendirdi.

Türkiye'nin Çıkarları İçin Birliktelik

Özel, partinin yetkili kurullarının yaptığı değerlendirmeler ışığında Uysal'a bilgilendirme fırsatı bulduğunu belirtti. Ayrıca, demokrasiyi savunma noktasında karşılıklı iradelerini teyit ettiklerini ifade etti.

Uysal'dan Özel'e Teşekkür

DP Genel Başkanı Uysal ise ziyareti dolayısıyla Özgür Özel'e teşekkür etti. Türkiye'nin gündemine dair karşılıklı değerlendirmelerde bulunduklarını söyleyen Uysal, CHP'nin bugüne kadar birçok konuda işbirliği yaptığı ve omuz omuza verdiği bir parti olduğunu dile getirerek, muhalefet siyasetinin abluka altında olduğunu savundu.

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