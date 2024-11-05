DOLAR
34,34 0,03%
EURO
37,46 -0,2%
ALTIN
3.023,21 -0,04%
BITCOIN
2.363.314,12 -2,07%

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu Kabul Etti

Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü ve kayyum uygulamalarını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 13:13
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu Kabul Etti

Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nu Kabul Etti

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den talep ettiği randevunun durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Randevu Talebinin Yinelenmesi

İmamoğlu, Bahçeli’nin randevuyu uygun bulmamış olabileceğini belirterek, "Randevu talebimizi buradan yineliyorum. Üzerinde dursun, yük olarak. Kendileri düşünmeye devam eder inşallah," şeklinde konuştu.

Görüşmenin İçeriği

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile TBMM'deki görüşmesinin yaklaşık 40 dakika sürdüğünü belirten İmamoğlu, kayyum uygulamalarının Türkiye’nin demokrasisi açısından utanç verici olduğunu ifade etti. %u201CBu uygulamalar, ülkemizdeki pek çok sorunun temelini oluşturuyor," dedi.

Meclis Üzerinden Çözüm Vurgusu

İmamoğlu, "Bunun çözümü Mecliste olabilecektir. TBB olarak bu hususta önerilerimizi kendileriyle paylaşmak istediğimizi vurguladık," açıklamasında bulundu. Ayrıca, bu konunun mutlaka bir kanun çerçevesinde teminat altına alınması gerektiğini de dile getirdi.

Özel'in Cevabı ve İmamoğlu'nun Gündemi

Özgür Özel’in, CHP Grup Başkanvekillerini görevlendirdiğini ve Mecliste sürecin takipçisi olacağını ifade ettiğini aktaran İmamoğlu, diğer siyasi parti liderleriyle de görüşmelerine devam edeceğini belirtti.

İmamoğlu'nun Siyasi Anlayışı

Bir gazetecinin, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarını sorması üzerine İmamoğlu, "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adayını millet belirler, seçkinler değil," diyerek, bu konuda kendilerinin de fikirlerini iletmekte kararlı olduklarını ifade etti. İmamoğlu, amacının, güçlü bir Türkiye için mücadele etmek olduğunu sözlerine ekledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, TBMM'deki makamında kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, TBMM'deki makamında kabul etti.

İLGİLİ HABERLER

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Terörist Unsurlara Darbe
2
Pendik'te Skuter Kullanıcısı Kadın Tırın Altında Can Verdi
3
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in Cenazesi Toprağa Verildi
4
CHP'nin Esenyurt Ziyareti ve Açıklamalar
5
Fontaines D.C. İstanbul'da Konser Veriyor
6
1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımına Yönelik Sınav İlanı
7
Can Tunaboylu'nun Kasten Yaralama ve Hakaret Davasında Karar Açıklandı

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek