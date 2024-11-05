CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu Kabul Etti

Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nu Kabul Etti

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den talep ettiği randevunun durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Randevu Talebinin Yinelenmesi

İmamoğlu, Bahçeli’nin randevuyu uygun bulmamış olabileceğini belirterek, "Randevu talebimizi buradan yineliyorum. Üzerinde dursun, yük olarak. Kendileri düşünmeye devam eder inşallah," şeklinde konuştu.

Görüşmenin İçeriği

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile TBMM'deki görüşmesinin yaklaşık 40 dakika sürdüğünü belirten İmamoğlu, kayyum uygulamalarının Türkiye’nin demokrasisi açısından utanç verici olduğunu ifade etti. %u201CBu uygulamalar, ülkemizdeki pek çok sorunun temelini oluşturuyor," dedi.

Meclis Üzerinden Çözüm Vurgusu

İmamoğlu, "Bunun çözümü Mecliste olabilecektir. TBB olarak bu hususta önerilerimizi kendileriyle paylaşmak istediğimizi vurguladık," açıklamasında bulundu. Ayrıca, bu konunun mutlaka bir kanun çerçevesinde teminat altına alınması gerektiğini de dile getirdi.

Özel'in Cevabı ve İmamoğlu'nun Gündemi

Özgür Özel’in, CHP Grup Başkanvekillerini görevlendirdiğini ve Mecliste sürecin takipçisi olacağını ifade ettiğini aktaran İmamoğlu, diğer siyasi parti liderleriyle de görüşmelerine devam edeceğini belirtti.

İmamoğlu'nun Siyasi Anlayışı

Bir gazetecinin, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarını sorması üzerine İmamoğlu, "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adayını millet belirler, seçkinler değil," diyerek, bu konuda kendilerinin de fikirlerini iletmekte kararlı olduklarını ifade etti. İmamoğlu, amacının, güçlü bir Türkiye için mücadele etmek olduğunu sözlerine ekledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, TBMM'deki makamında kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, TBMM'deki makamında kabul etti.