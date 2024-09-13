CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Emek Bürolarını Yeniden Hayata Geçiriyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emek bürolarının yeniden örgütlendiğini ve 2025 seçimlerinde iktidar hedefini vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 20:03
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 20:03
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Emek Bürolarını Yeniden Hayata Geçiriyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kocaeli Açıklamaları

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli'de düzenlenen Emek Büroları Akademik Kurul Toplantısı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Emek Bürolarının Yeniden Yapılandırılması

Özel, "101'inci yaşına ulaşan partimizin siyasi geleneğinde önemli bir yere sahip olan emek bürolarını yeniden örgütlüyoruz, yeniden hayata geçiriyoruz" diye konuştu. Emek bürolarının CHP'nin iktidar yürüyüşünde kritik bir rol oynayacağına dikkat çekti.

2025 Seçim Hedefleri

Özel, 2025 yılındaki genel seçimlerin önemine vurgu yaparak, "Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gidiyor. 2025'in Kasım ayı, bu çağrıyı yapacağımız tarihtir" dedi. Meclisteki siyasi durumu değerlendirerek, muhalefet olmaksızın iktidar olmanın güçlü olmadığını belirtti.

Emek Bürolarının Önemi

Toplantı sonrası basına açıklamalarda bulunan Özel, emek bürolarının yalnızca emekçilerin haklarını korumakla kalmayacağını, aynı zamanda toplumsal adaletin sağlanmasında da önemli görevler üstleneceğini ifade etti. Adil ücret politikaları ile dijital emek gibi konulara değindi.

Adaletli Vergi Sistemi ve Eğitim Reformu

Özel, "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak, hiç kazanmayanların devletten korunması lazım" diyerek adaletli bir vergi sistemine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Ayrıca, mesleki ve teknik eğitim sisteminde köklü değişiklikler yapılacağına da sözlerini ekledi.

CHP'nin İktidar Mücadelesi

Özgür Özel, CHP'nin artık muhalefet partisi olmadığını, Türkiye'nin birinci partisi konumunda olduğunu vurguladı. "Cumhuriyet Halk Partisi, iktidar partisidir" diyerek, tüm kadroların bu hedefle çalışmalarını sürdürmesi gerektiğinin altını çizdi.

Toplantıya Gamze Taşcıer, Gökhan Zeybek, Kocaeli milletvekilleri ve çeşitli belediye başkanları katıldı.

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