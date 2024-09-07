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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erken Seçimi Değerlendirdi: Beklentiler Yükseliyor

Özgür Özel, CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultayı'nda erken seçim çağrısında bulundu ve toplumun bu yöndeki beklentilerin arttığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 14:40
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erken Seçimi Değerlendirdi: Beklentiler Yükseliyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 20. Olağanüstü Kurultay Açıklamaları

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partinin "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Özel, erken seçim beklentisinin giderek yükseldiğini belirterek, "Dün ve evvelsi gün gelen iki saygın anket şirketinin sonuçlarında bu beklenti yüzde 50'leri geçmiştir." dedi.

Toplumun Erken Seçim Talepleri

Özel, "Bu şartlar, adım adım artık bir sandığı getirecektir. Bu konuda CHP'nin iradesi tamdır; tüm hazırlıkları da tam olmalıdır." ifadesini kullandı. Ayrıca, toplumun çeşitli kesimlerinin erken seçim istemesinin doğal olduğunu vurguladı.

Yerel Seçimler Üzerine Açıklamalar

Özel, 31 Mart seçimleri öncesinde yaptıkları açıklamalarda, seçmenleri genel seçim havasına sokmamaları konusunda uyardıklarını söyleyerek, "Vereceğiniz oy bir genel seçim oyu değil, yerel seçim oyudur." dedi.

AK Parti'nin Performansı Üzerine Eleştiriler

Özgür Özel, AK Parti'nin vaatlerini tutmadığını ve vatandaşların geçim sıkıntısı çektiğini dile getirerek, "Geçim olmazsa seçim olur" ifadesinin boşa söylenmediğini belirtti.

Erdoğan'ın Adaylık Durumu

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığına ilişkin olarak, Anayasa gereği geçen dönem bir kez daha aday olamayacağını hatırlattı. Erdoğan'ın yalnızca Meclis kararı ile aday olabileceğine vurgu yaptı.

CHP'nin Geleceği ve Hedefleri

Özgür Özel, CHP'nin halkın kalbini kazanma noktasında bir büyük yürüyüş başlatacağını ve tüm Türkiye’nin ihtiyacına cevap vermek için çalışacaklarını söyledi. Özellikle gençler ve kadınlar için daha kapsayıcı bir zihniyetle yola çıkacaklarının altını çizdi.

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