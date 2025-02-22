CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan'da 'Halk Buluşması'nda Tarım ve Ekonomi Üzerine Konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan'da yaptığı konuşmada, çiftçilerin sorunlarına dikkat çekerek erken seçim talebinde bulundu.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 15:42
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan'da 'Halk Buluşması'nda Tarım ve Ekonomi Üzerine Konuştu

Özgür Özel, Erzincan'da Ekonomi ve Tarım Sorunlarına Değindi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan'ın İl Kültür Salonu'nda gerçekleştirilen "Halk Buluşması" etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Partisine dair yaklaşımını vurgulayan Özel, 'Burası Cumhuriyet Halk Partisi; küskünü, kırgını olan, kimsenin geride bırakıldığı, kenara itildiği ya da önceki dönemlere vefasızlık yapıldığı bir parti değildir' ifadelerini kullandı.

Milletin Sesini Duymak ve Çiftçilerin Sorunları

Özel, milletin yaşadığı zorlukları dile getirerek, insanların umutsuzluk içinde olduğunu ve mevcut iktidarın sorunları çözme kapasitesinin kalmadığını savundu. 'Sesinizi duyuyoruz, duyuruyoruz ama duyurduklarımızın bu sorunları çözmeye niyetleri yok' diye ekledi.

Tarım ve Çiftçi Üzerine Önemli Tespitler

Çiftçilerin ülkede büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Özel, 'Çiftçi dediğin alnının terini toprağa damlatan kişidir. Dışa bağımlı olmaktan kurtaran, kıtlıktan koruyan çiftçilerimizdir' dedi. 22 yıl içerisinde çiftçi sayısının düştüğünü ve çiftçilerin karşılaştığı ekonomik zorlukları dile getirdi.

Ekonomik Sorunlar ve Erken Seçim Çağrısı

Özel, Türkiye’nin ekonomik durumunu eleştirerek, 'Bugün Türkiye'nin en büyük alacaklısı köylülerdir, çiftçilerdir' ifadesini kullandı. Ayrıca, emeklilere yapılan zammın yetersiz olduğunu belirterek, erken seçim talebinde bulundu. 'Erken seçim talebimiz var. Tüm hazırlıklarımız tamam' diyerek, partililerine seslendi.

Partiye Davet ve Birlik Vurgusu

Özel, CHP'nin kapısının herkese açık olduğunu belirterek, 'Burası bir partiden ziyade baba evidir. Herkesin kapısı açıktır ve gelenler hoş karşılanacaktır' mesajını verdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e atıfta bulunarak, partisinin köklü geçmişini hatırlattı. Onun liderliğinde CHP'nin yeniden güçlü bir konuma geleceğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan İl Kültür Salonu'nda düzenlenen "Halk Buluşması"na...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan İl Kültür Salonu'nda düzenlenen "Halk Buluşması"na katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan İl Kültür Salonu'nda düzenlenen "Halk Buluşması"na...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan İl Kültür Salonu'nda düzenlenen "Halk Buluşması"na katıldı.

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