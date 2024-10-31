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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Esenyurt’ta MYK Toplantısını Gerçekleştirdi

Özgür Özel, Esenyurt'ta MYK toplantısı sonrası halka seslendi, kirli oyuna karşı iradelerini savunacaklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 15:58
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Esenyurt’ta MYK Toplantısını Gerçekleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Esenyurt’ta MYK Toplantısını Gerçekleştirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt’ta gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına katılmak üzere partisinin ilçe başkanlığına geldi. Toplantı, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından yapıldı.

Esenyurtlularla İştirak

Özgür Özel, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Esenyurt ve İstanbullularla, bu kirli oyuna karşı halkın iradesini savunacağız. İstanbul'un ve Türkiye'nin geleceği için buradayız!" ifadelerini kullandı.

İptal Edilen Programlar

Özel, tutuklamanın ardından, "Dün Esenyurt'un iradesine, burada yaşayan her iki kişiden birinin oy verdiği belediye başkanımız tutuklanarak darbe yapıldı. Bu durumu protesto etmek için tüm programlarımızı iptal ettik ve burada buluşmak için toplandık." dedi.

Halkla Buluşma

Ayrıca saat 16.00'da yapacakları halk buluşmasının yerinin Esenyurt Cumhuriyet Meydanı olarak değiştirildiğini belirten Özel, "Belediye başkanını tutuklayarak, Esenyurt Belediyesine el koyanlar, bizleri engelleyemez. Tüm İstanbulluları ve Esenyurtluları saat 16.00'da burada bekliyoruz!" şeklinde konuştu.

MYK Toplantısı

Özgür Özel, açıklamalarının ardından MYK toplantısı için ilçe başkanlığına geçti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliği" iddiasına ilişkin, gazetecilere değerlendirmelerini aktardı.

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