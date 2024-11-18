CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'ta Nöbete Devam Dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'ta düzenlediği basın açıklamasında halkla buluştu. Özel, 'Biz nöbete devam kararı aldık. Bundan sonra her 2 günden birinde burada CHP'nin bir il örgütü, il başkanı, ilçe başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il ve ilçe yöneticileriyle Esenyurt'ta olacağız.' dedi.

Demokrasi Nöbetini Sürdürecekler

Özel, partisinin Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan partililere seslenerek, CHP'nin demokrasi nöbetini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti. 'Cumhuriyet Halk Partisi, belediyesine kayyum atanmasına ve işgal edilmesine sessiz kalmayacak. 20 gündür gerçekleştirdiğimiz büyük direnişin süreceği kesin.' şeklinde konuştu.

Adaletin Sağlanması İçin Mücadele

Ahmet Özer'in görevine dönmesine kadar, Esenyurt'ta belediye başkan vekilinin belediye meclis üyeleri arasından seçilmesi gerektiğinin altını çizen Özel, 'Bizim burada olmak zorundayız. CHP ve diğer belediyelerimiz Esenyurt’u yalnız bırakmayacak ve sürekli burada olacağız.' dedi.

Özel, Esenyurt'ta geçtiğimiz seçimleri %51 oy oranıyla kazandıklarına dikkat çekti. Ancak, son kamuoyu araştırmasında Esenyurt halkının %81'inin Ahmet Özer'in tutuklanmasına itiraz ettiğini vurguladı.

Polis Barikatları ve İtiraz Süreci

Esenyurt'taki polis barikatlarının esnafa zarar verdiğini ifade eden Özel, bu barikatların kaldırılması gerektiğini savundu. Özer'in tutuklamasına ilişkin itiraz dilekçesinin 40 dakikada reddedildiğini belirtirken, 'Bu süre içinde dilekçenin okunması mümkün değil.' dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından, Esenyurt Meydanı'nda açıklama yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından, Esenyurt Meydanı'nda açıklama yaptı.