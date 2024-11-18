DOLAR
34,59 -0,45%
EURO
36,64 -0,98%
ALTIN
2.905,16 -2,39%
BITCOIN
3.157.787,07 -1,85%

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Esenyurt'ta Nöbete Devam Dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'ta yaptığı açıklamada, 'Nöbete devam kararı aldık' diyerek demokrasi nöbetine devam edeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 19:44
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 19:47
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Esenyurt'ta Nöbete Devam Dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'ta Nöbete Devam Dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'ta düzenlediği basın açıklamasında halkla buluştu. Özel, 'Biz nöbete devam kararı aldık. Bundan sonra her 2 günden birinde burada CHP'nin bir il örgütü, il başkanı, ilçe başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il ve ilçe yöneticileriyle Esenyurt'ta olacağız.' dedi.

Demokrasi Nöbetini Sürdürecekler

Özel, partisinin Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan partililere seslenerek, CHP'nin demokrasi nöbetini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti. 'Cumhuriyet Halk Partisi, belediyesine kayyum atanmasına ve işgal edilmesine sessiz kalmayacak. 20 gündür gerçekleştirdiğimiz büyük direnişin süreceği kesin.' şeklinde konuştu.

Adaletin Sağlanması İçin Mücadele

Ahmet Özer'in görevine dönmesine kadar, Esenyurt'ta belediye başkan vekilinin belediye meclis üyeleri arasından seçilmesi gerektiğinin altını çizen Özel, 'Bizim burada olmak zorundayız. CHP ve diğer belediyelerimiz Esenyurt’u yalnız bırakmayacak ve sürekli burada olacağız.' dedi.

Özel, Esenyurt'ta geçtiğimiz seçimleri %51 oy oranıyla kazandıklarına dikkat çekti. Ancak, son kamuoyu araştırmasında Esenyurt halkının %81'inin Ahmet Özer'in tutuklanmasına itiraz ettiğini vurguladı.

Polis Barikatları ve İtiraz Süreci

Esenyurt'taki polis barikatlarının esnafa zarar verdiğini ifade eden Özel, bu barikatların kaldırılması gerektiğini savundu. Özer'in tutuklamasına ilişkin itiraz dilekçesinin 40 dakikada reddedildiğini belirtirken, 'Bu süre içinde dilekçenin okunması mümkün değil.' dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından, Esenyurt Meydanı'nda açıklama yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından, Esenyurt Meydanı'nda açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın Babası Durmuş Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Semerkand'dan İstanbul'a: Ali Kuşçu ve Çevresi Sergisi Açıldı
3
Ataşehir Belediyesi İşçileri, Düzensiz Maaş Ödemelerine Karşı Eylem Düzenledi
4
Kafka İlk Kitap Ödülü 'Kuzey Odanın Canavarları'na Verildi
5
İsrail Ordusu Gazze'de Bir Askerini Daha Kaybetti
6
Dünya Çocuk Hakları Günü Sergisi Taksim Camii'nde Açıldı
7
Kıbrıs Gazisi Dursun Okan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme