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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Eskişehir'de Yükseköğretim Buluşması'nda Konuştu

CHP lideri Özgür Özel, Eskişehir'de YÖK'ü kaldıracaklarını ve üniversiteleri özgürleştireceklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 13:17
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Eskişehir'de Yükseköğretim Buluşması'nda Konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'deki Yükseköğretim Buluşması'nda önemli açıklamalar yaptı

Özgür Özel, "Yükseköğretim Kurulunu (YÖK) kaldırarak üniversiteleri özgürleştireceğiz" ifadesini kullandı. Özel, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, üniversitelerin bilimsel ve yönetsel özerkliklerinin anayasal güvence altına alınacağına vurgu yaptı.

YÖK'ün Tarihçesi ve Etkileri

Özel, YÖK'ün kuruluşunun askeri bir darbenin ürünü olduğunu ve sol düşünceyi yok etmeyi hedefleyen bir yapı olduğunu belirtti. YÖK'ün akademik özerkliği hedef aldığını söyleyen Özel, "Üniversiteler üzerinde bir vesayet makamı olarak bulunuyor" dedi. Birçok siyasi partinin YÖK'ü kaldırma vaadi verdiğini ancak bunun gerçeğe dönüşmediğini dile getirdi.

Rektör Seçimi İçin Yeni Model

Özel, rektör belirleme süreçlerine dair, rektörlerin seçimle, akademik kadronun ve öğrencilerin katılımıyla belirlenmesi gerektiğini ifade etti. "Rektör atamalarını liyakate ve demokratik ilkelere bağlayacağız" diyerek, bu sürecin Türkiye'nin gerçeklerine uygun olacağını vurguladı.

Eğitim ve Araştırma Politikaları

Özel, üniversitelerin dünya standartlarında bilim üreten yapılar haline gelmesini hedeflediklerini belirtirken, akademisyenlerin çalışma koşullarını iyileştirecekleri ve maaşlarını artıracaklarını açıkladı. Ayrıca, öğrencilere nitelikli eğitim sağlamak ve yurt kapasitelerini artırmak üzere çeşitli önlemler alacaklarını belirtti.

Toplumsal Mutabakat Vurgusu

Özel, CHP'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefini hatırlatarak, sorunların TBMM'de konuşulması gerektiğine işaret etti. Toplumsal mutabakatın önemine dikkat çeken Özel, "Şehit ailelerinin gözünün içine bakamayacağımız hiçbir çözüm üretilmemelidir" dedi. Türkiye'nin 1,5 trilyon dolar harcayarak terörle mücadele ettiğini belirten Özel, bu kaynağın gençler için değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Özel'in konuşmasının ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile görüşmesi gelecekteki işbirliklerine dair önemli bir adım olarak yorumlandı.

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