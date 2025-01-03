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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Geçim Olmazsa Seçim Olur'

Özgür Özel, Ardahan'da yaptığı konuşmada artan enflasyon ve yetersiz emekli maaşlarını eleştirip, 'Geçim olmazsa seçim olur' dedi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 14:07
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Geçim Olmazsa Seçim Olur'

Özgür Özel'in Ardahan Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomik sıkıntılara vurgu yapan Özel, "Yüzde 11'le, yüzde 15'le geçim olmaz, 22 bin lira asgari ücretle geçim olmaz, 14 bin lira emekli maaşıyla geçim olmaz. Geçim olmazsa seçim olur." dedi.

Hayvancılık ve Tarım Üzerine Eleştiriler

Ardahan'da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri ve Ardahan Belediyesinin önünde soğuk hava koşullarında vatandaşlara hitap eden Özel, bölgede hayvancılık yapan çiftçilerle sohbet etti. Çiftçilerin yurt dışından gelen hayvan ithalatı ve desteklenmemeleri konusundaki sıkıntılarına dikkat çeken Özel, "Yerli hayvancılıkla uğraşanların desteklenmesi gerekiyor." dedi.

Çiftçi Destekleri ve Ekonomik Veriler

Çiftçi sayısının artmasına rağmen hayvan sayısının düştüğüne dikkati çeken Özel, geçmişte çıkarılan bir yasaya atıfta bulunarak, çiftçilere ayrılan destek miktarının etkisiz olduğunu vurguladı. "Bu yıl toplam 615 milyar lira gayrisafi milli hasıla üzerinden çiftçiye desteklenmesi gereken miktarın sadece 135 milyar lira ayrıldı," diyerek durumu eleştirdi.

Emekli Maaşları ve Enflasyon Üzerine Değerlendirmeler

Emekli maaşlarının düşük olduğunu savunan Özel, mevcut durumu "emekliyi düşkün hale getiren" bir uygulama olarak nitelendirdi. "Bugün 14 bin lira emekli maaşıyla geçim sağlamak imkansız," dedi ve ekledi: "Enflasyonla mücadele edilmediği sürece bu sorunlar devam edecek."

Gelecek Ziyaretler

Özgür Özel, Ardahan'daki programının ardından, Kars başta olmak üzere Erzurum, Konya, Mersin ve Kahramanmaraş gibi illere yapacağı ziyaretlerle devam edeceğini açıkladı.

Özel, Ardahan Belediyesini de ziyaret ederek, Belediye Başkanı Demir'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretlerde CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu da Özel'e eşlik etti.

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