CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Gençlerimize Geleceğinizi İnşa Etmek İçin Güveniyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de açılış ve temel atma töreninde gençlere umut dolu mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 14:54
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Gençlerimize Geleceğinizi İnşa Etmek İçin Güveniyoruz

Özgür Özel: Dünyanın En Kıymetli Ülkesi Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Özel, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Dünyanın en kıymetli ülkesinde, en güzel coğrafyasında ve toprakları en ağır bedeller ödenerek kurtarılmış bir ülkede yaşıyoruz. Genç arkadaşlar, Allah aşkına enseyi karartmayın, valizleri zihninizde toplamayın" dedi.

Açılış Töreninde Kritik Mesajlar

Kemalpaşa ilçesinde Hasan Türkmen Anadolu Lisesi'nin açılışında konuşan Özel, siyasetin girişiyle dirlik ve düzenin bozulabileceği alanları işaret etti. Bu alanların cami, cemevi, ordu ve okul olduğunu vurgulayan Özel, "Buralarda her görüş olmalı ama öğretmenlerin kontrolünde sadece gençlerin yetiştiği alanlar olmalı. Siyaset yapacak dünya kadar yer var" ifadelerini kullandı.

Gençlere Umut Verdi

Özel, gençlere yönelik tavsiyelerini de sürdürerek, "Bu ülkenin geleceği, umudusunuz. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını sizler aydınlatacaksınız. Hepinize yürekten inanıyorum" dedi. Okulun açılış kurdelesini kestikten sonra Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen'i makamında ziyaret etti.

CHP'nin Sancak Gemisi İzmir

Kemalpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde, CHP'nin İzmir'deki etkisini vurgulayan Özel, "CHP'nin sancak gemisi İzmir'dir" açıklamasını yaptı ve Türkiye genelinde 35 günde 38 kent lokantası açtıklarını hatırlattı.

Hizmetlerden Memnuniyet

Özel, CHP'li belediyeciliğin yüzde 58 memnuniyet taşıdığını ve seçimlerde bu oranı artırmayı hedeflediklerini belirtti. "Bugün seçim olsa CHP'li belediyeler yüzde 49 ile kazanacaklar" dedi.

Emeklilere Kırmızı Kart Çağrısı

Özel, emekli ve asgari ücretlilere destek çağrısında bulunarak, "Emekliyi sefalet ücretine mahkum edenlere, 14 bin 400 lira diyenlere kırmızı kart. Asgari ücrete yüzde 30 zam verip cebimizden her birinden 8'er bin lirayı alanlara, 30 bin lira asgari ücret yapmayanlara var mısınız kırmızı kart" ifadelerini kullandı.

Özel, sözlerine ekleyerek, "Kırmızı kartı bundan sonra CHP'nin olduğu her yerde ve 973 ilçede sandık kurulana kadar göstereceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde toplu açılış...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde toplu açılış...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.

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