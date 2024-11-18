CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Parkı Davası Hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın Ailesini Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Anlamlı Ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Parkı davası hükümlülerinden Tayfun Kahraman'ın ailesini ziyaret etti. Bu anlamlı ziyarete CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de eşlik etti. Ziyaret sırasında Kahraman'ın eşi Meriç ve kızı Vera ile bir araya gelen Özel, Kahraman'ın durumu hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Parti Üyelik Kartının Teslimi

Özgür Çelik, Tayfun Kahraman'ın parti üyelik kartını eşine takdim etmek üzere Özgür Özel'e verdi. Özel, Kahraman'ın Gezi olayları sırasında bir meslek örgütünün başkanı olduğunu vurgulayarak, bu olaylara duyarsız kalmadığını belirtti. Ayrıca, Kahraman'la ilgili dosyayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğunu ve Erdoğan'ın birtakım çalışmaların olduğunu söylediğini aktardı.

Tayfun Kahraman'ın Geçmişi ve Ailesi

Özgür Özel, yapılan ziyarette Tayfun Kahraman'ın parti üyelik kartının çok işlevsel olmayacağını, ancak onun cezaevinden çıktıktan sonra bu kartın önem kazanacağını ifade etti. "Bu kart Tayfun'da durdukça bence çok işlevsel olmayacak. Çıktıktan sonra bu kart Tayfun'a lazım." diyen Özel, kartı cebinde taşıyacağını ve her gün bu durumu hatırlayacağını dile getirdi.

Özel, Tayfun Kahraman'ın kızını okula götüremediğini, kaydını göremediğini ve mezuniyetine kendisinin gittiğini belirterek, aileye verdiği desteği artırma sözü verdi. Özel, "Çünkü bazen her ne kadar çok mücadele de versek bu konuda, 1000 gün olacak neredeyse halen daha bir umut bekliyoruz. Vera bekliyor." şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Parkı davası hükümlülerinden Tayfun Kahraman'ın ailesini ziyaret etti. Kahraman'ın eşi Meriç ve kızı Vera Kahraman'la bir araya gelen Özel'e CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik eşlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Parkı davası hükümlülerinden Tayfun Kahraman'ın ailesini ziyaret etti. Kahraman'ın eşi Meriç ve kızı Vera Kahraman'la bir araya gelen Özel'e CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik eşlik etti.