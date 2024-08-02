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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Giresun'da Fındık Fiyatlarını Protesto Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Giresun'daki mitingde fındık fiyatlarını eleştirdi ve üreticilerin haklarını savundu.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 17:37
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Giresun'da Fındık Fiyatlarını Protesto Etti

Fındıkta Düşük Fiyat Üreticiyi Mağdur Ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Giresun'da düzenlenen "fındık mitingi"nde önemli açıklamalarda bulundu. Özel, fındık fiyatlarının düşük olmasını, Karadeniz'in emeğine yapılmış bir nankörlük olarak tanımladı.

Fındık Taban Fiyatları Açıklandı

Özel, miting alanında yaptığı konuşmada, insanların milli ve stratejik ürün fındığın fiyatını beklediğini vurguladı. Fındık taban fiyatlarının açıklandığını öğrendiğinde duyduğu ilk sevinç, 130 lira olmasıyla bir hayal kırıklığına dönüştü. "Dedim ki, 130 lira. Anlamadım. 130 lira mı?" ifadelerini kullandı.

Üreticinin Gerçek Maliyetleri Sorun Yarattı

Özel, ziraat odalarının fındığın maliyetini hesaplarken, üreticinin gerçek maliyetlerini göz önünde bulundurmadığını belirtti. Ordu'daki bir fındık bahçesinde, üreticinin maliyetin 140 liranın altında olmadığını ifade ettiğini aktardı. Trabzon milletvekillerinin 165 liranın altında bir fındık fiyatının kabul edilemeyeceğini vurguladığına dikkat çekti.

Fındık Piyasasında Adaletsizlikler

Fındığın dünyadaki piyasa değerinin 130 milyar dolar olduğunu belirten Özel, Türkiye'nin bu piyasanın %70'ini ürettiğini ancak üreticinin kazancının bu orana kıyasla oldukça düşük olduğunu ifade etti. "Dünya devi şirketler bu piyasadan yüksek kar elde ederken, fındık üreticisi mağdur oluyor," şeklinde konuştu.

Üreticilere Sabır Tavsiyesi

Fındık üreticilerine sabretmeleri çağrısında bulunan Özel, "Eğer 130 lira fiyat belirlendi ise, fındıkları hemen satmayın. Fiyatlar düşerse, bu durumdan herkes zarar görecek," dedi. Özel, üreticilerin elindeki fındıkları ucuza satmamalarını ve birlik içinde mücadele etmelerini önerdi.

Seçim ve Geçim Sorunsalı

Özel, artan hayat pahalılığı, düşük fındık fiyatları ve emekli maaşları üzerine yaptıkları açıklamalarda, geçim sıkıntısının süreceğini, ancak bu durumun seçimde sonuç verebileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okuyan Özel, Giresun meydanında bir miting gerçekleştirerek, düşük fındık fiyatlarını savunan herkesle yüzleşme çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Giresun'daki Atatürk Meydanı'nda düzenlenen "fındık...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Giresun'daki Atatürk Meydanı'nda düzenlenen "fındık mitingi"ne katıldı. Özel, burada katılımcıları selamladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Giresun'daki Atatürk Meydanı'nda düzenlenen "fındık...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Giresun'daki Atatürk Meydanı'nda düzenlenen "fındık mitingi"ne katıldı. Özel, burada katılımcıları selamladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Giresun'daki Atatürk Meydanı'nda düzenlenen "fındık...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Giresun'daki Atatürk Meydanı'nda düzenlenen "fındık mitingi"ne katıldı. Özel, burada katılımcıları selamladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Giresun'daki Atatürk Meydanı'nda düzenlenen "fındık...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Giresun'daki Atatürk Meydanı'nda düzenlenen "fındık mitingi"ne katıldı. Özel, burada katılımcıları selamladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Giresun'daki Atatürk Meydanı'nda düzenlenen "fındık...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Giresun'daki Atatürk Meydanı'nda düzenlenen "fındık mitingi"ne katıldı. Özel, burada katılımcıları selamladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Giresun'daki Atatürk Meydanı'nda düzenlenen "fındık...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Giresun'daki Atatürk Meydanı'nda düzenlenen "fındık mitingi"ne katıldı. Özel, burada katılımcıları selamladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Giresun'daki Atatürk Meydanı'nda düzenlenen "fındık...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Giresun'daki Atatürk Meydanı'nda düzenlenen "fındık mitingi"ne katıldı. Özel, burada katılımcıları selamladı.

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