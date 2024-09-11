CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Göç Politikaları Danışma Kurulu'na Liderlik Etti

CHP Göç Politikaları Danışma Kurulu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Göç Politikaları Danışma Kurulu'na başkanlık etti.

İlk Toplantı Detayları

CHP'nin basın biriminden alınan bilgilere göre, Göç Politikaları Danışma Kurulu ilk toplantısını Özgür Özel önderliğinde CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirdi. Bu toplantıda, kurulu oluşturan üyelerle birlikte göç politikalarının geliştirilmesine yönelik stratejiler üzerinde duruldu.

Özgür Özel, toplantıya katılan üyeleri kabul ederek, tüm katılımcıların fikirlerini dinledi ve gelecekteki çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.