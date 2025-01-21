CHP Genel Başkanı Özgür Özel Grand Kartal Otel Yangını Konusunda Hesap Soracak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Grand Kartal Otel'deki Yangınla İlgili Açıklamada Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 66 kişinin hayatını kaybettiği ve 51 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel'de çıkan yangınla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Özel, "Burada bunun hesabını kim verecekse en ağır şekilde verecek. Takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Olay Yeri İncelemeleri Yapıldı

Özel, beraberindeki heyetle birlikte yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu ve basına açıklamalarda bulundu. Yangınla ilgili partisinden 8 kişilik bir heyet görevlendirildiğini belirten Özel, yaklaşık 20 kişilik bir milletvekili heyetinin de burada çalışmaların takibi için hazır bulunduğunu ifade etti.

Soma'daki Facia ile Kıyaslama

Özel, siyasi kariyerinde yaşadığı en büyük travmanın Soma'daki maden faciası olduğunu belirtti. "Burada da karne sevincini yaşayan küçücük evlatlar, anneler, babalar hayatlarını kaybetti." diyen Özel, böyle bir olayın 2025 yılında mazur görülemeyeceğini vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı ile Görüşmeler

Özel ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile de görüştüğünü aktararak, "Bu acıya, bu yasa saygı duyulması lazım." ifadesinde bulundu.

Yangın Yeterlilik Belgeleri Üzerine Açıklamalar

2007 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Bolu Belediyesi'nden yangın yeterlilik belgesi talep ettiğini belirten Özel, bu belgenin sosyal medyada yanlış bir algı oluşturmak amacıyla sızdırıldığını söyledi. "Burayı denetlediğinde Bakanlık hiç yangınla ilgili yeni bir denetim istememiş, bu konuda bir talebi olmamış." dedi.

İlerleyen Süç ve Bilgiler

Özel, "Sayın Ali Yerlikaya çok şeffaf şekilde bazı şeyleri anlattı. Bütün ihtimalleri saydı." diyerek olayla ilgili sürecin hassasiyetine dikkat çekti. Yangının süresince yaşanan zorluklardan da bahseden Özel, "Bugün akşam geç saatlerde de olsa hem rakamla ilgili hem de birkaç ihtimalle ilgili net bir açıklama yapacağını söyledi." şeklinde konuştu.

Özel, olay sonrası ailelerin acısının önemine vurgu yaparak, "Burada hesap sorulacak ve biz bu sürecin takipçisi olacağız." diyerek sözlerini tamamladı.