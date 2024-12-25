CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HAK-İŞ'i Ziyaret Etti: 'Bu Yılı Mücadele Yılı Olarak Görüyoruz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HAK-İŞ'i Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile bir araya gelerek, asgari ücretin yetersizliği hakkında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. HAK-İŞ Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında Özel, asgari ücretin toplumun ve işçilerin beklentilerini karşılamadığını ifade etti.

'Büyük Bir Hayal Kırıklığı Yarattı'

Özel, açıklanan asgari ücretin alım gücünün hızla eridiğini ve bunun işçiler üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulayarak şu sözleri dile getirdi: "Açıklanan rakam, ne işçilerin ne de toplumun beklentisini karşıladı ve büyük bir hayal kırıklığı yarattı."

Devletin Enflasyon Oranı Eleştirildi

CHP Genel Başkanı, devletin belirlediği enflasyon oranının yüzde 48 olduğunu, ancak asgari ücretlinin gerçek enflasyonunun yüzde 78 olarak belirlendiğini belirtti. "Bugün 22 bin liralık asgari ücret, gerçekte 10 bin liranın altındaki bir alım gücüne denk geliyor. Hükümet bu rakamlarla halkı gözden çıkardığını açıkça gösteriyor." diye konuştu.

Miting Daveti ve Mücadele Yılı Açıklaması

Özel, cumartesi günü Ankara'da 66 sivil toplum örgütünün çağrısıyla yapılacak olan mitinge katılacaklarını açıklayarak, "Bütün Cumhuriyet Halk Partilileri Tandoğan'daki mitinge davet ediyorum. Oraya etkin bir katılım göstereceğiz. Sivil topluma, emekçilerin sesinin yükselmesine güç vereceğiz." dedi.

'Seçim Olmalı' Vurgusu

Özgür Özel, "Madem ki bu asgari ücretle geçim olmaz, o zaman seçim olması lazım." diyerek, bu yılı mücadele ve seçim yılı olarak değerlendirdiklerini belirtti. "Var gücümüzle bu sıkıntıları dile getirmek üzere sahada olacağız." şeklinde konuştu.

Mahmut Arslan'dan Eleştiriler

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. "Bu yapıdan sağlıklı bir asgari ücretin çıkması söz konusu değil. Katılımcı, çoğulcu ve demokratik değil." dedi.

Arslan, asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlenmesinin kendilerini üzdüğünü belirterek, "En azından Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) rakamlarını dikkate alsanız bile yüzde 45 civarında bir enflasyon söz konusu. Bunun üzerinde bir refah payıyla belirleme yapılması gerekirken, enflasyonun altında bir rakam belirlenmiş olması bizi çok üzüyor." ifadelerini kullandı.