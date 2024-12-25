DOLAR
35,19 0,01%
EURO
36,63 0,18%
ALTIN
2.960,45 -0,07%
BITCOIN
3.455.366,26 -0,91%

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HAK-İŞ'i Ziyaret Etti: 'Bu Yılı Mücadele Yılı Olarak Görüyoruz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HAK-İŞ'i ziyaret ederek asgari ücretin yetersizliğini vurguladı ve mücadele çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 19:30
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 19:30
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HAK-İŞ'i Ziyaret Etti: 'Bu Yılı Mücadele Yılı Olarak Görüyoruz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HAK-İŞ'i Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile bir araya gelerek, asgari ücretin yetersizliği hakkında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. HAK-İŞ Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında Özel, asgari ücretin toplumun ve işçilerin beklentilerini karşılamadığını ifade etti.

'Büyük Bir Hayal Kırıklığı Yarattı'

Özel, açıklanan asgari ücretin alım gücünün hızla eridiğini ve bunun işçiler üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulayarak şu sözleri dile getirdi: "Açıklanan rakam, ne işçilerin ne de toplumun beklentisini karşıladı ve büyük bir hayal kırıklığı yarattı."

Devletin Enflasyon Oranı Eleştirildi

CHP Genel Başkanı, devletin belirlediği enflasyon oranının yüzde 48 olduğunu, ancak asgari ücretlinin gerçek enflasyonunun yüzde 78 olarak belirlendiğini belirtti. "Bugün 22 bin liralık asgari ücret, gerçekte 10 bin liranın altındaki bir alım gücüne denk geliyor. Hükümet bu rakamlarla halkı gözden çıkardığını açıkça gösteriyor." diye konuştu.

Miting Daveti ve Mücadele Yılı Açıklaması

Özel, cumartesi günü Ankara'da 66 sivil toplum örgütünün çağrısıyla yapılacak olan mitinge katılacaklarını açıklayarak, "Bütün Cumhuriyet Halk Partilileri Tandoğan'daki mitinge davet ediyorum. Oraya etkin bir katılım göstereceğiz. Sivil topluma, emekçilerin sesinin yükselmesine güç vereceğiz." dedi.

'Seçim Olmalı' Vurgusu

Özgür Özel, "Madem ki bu asgari ücretle geçim olmaz, o zaman seçim olması lazım." diyerek, bu yılı mücadele ve seçim yılı olarak değerlendirdiklerini belirtti. "Var gücümüzle bu sıkıntıları dile getirmek üzere sahada olacağız." şeklinde konuştu.

Mahmut Arslan'dan Eleştiriler

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. "Bu yapıdan sağlıklı bir asgari ücretin çıkması söz konusu değil. Katılımcı, çoğulcu ve demokratik değil." dedi.

Arslan, asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlenmesinin kendilerini üzdüğünü belirterek, "En azından Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) rakamlarını dikkate alsanız bile yüzde 45 civarında bir enflasyon söz konusu. Bunun üzerinde bir refah payıyla belirleme yapılması gerekirken, enflasyonun altında bir rakam belirlenmiş olması bizi çok üzüyor." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yargıtay'dan Şaşırtan Karar: 31 Erin Tahliyesine Onay
2
Tabii'nin Yeni Dizisi 'Gassal'ın Göz Alıcı Galası Gerçekleşti
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür ve Sanatta Ayrımcılığa Yer Yok
4
Kahramanmaraş'ta Cinayet Hükümlüleri Yakalandı
5
Kırşehir'de Genç Tarım Orman Elçileri ile Etkileyici Söyleşi Programı Düzenlendi
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sanatçılara Destek Mesajı
7
Antalya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Hayatıyı Olumsuz Etkiliyor

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek