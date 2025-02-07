CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hatay'da Anma Konserine Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da Duygu Dolu Anma Etkinliklerine Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenleri anmak üzere Hatay'da gerçekleştirilen özel etkinliklere katıldı. Defne ilçesindeki özel bir okulun konferans salonunda, 'Hatay Mozaik Korosu' tarafından düzenlenen anma konserine iştirak eden Özel, bu özel etkinliğin duygusallığını vurguladı.

Konserde Duygu Dolu Anlar Yaşandı

Burada yaptığı konuşmada, Özel, katılımcılara duygusal anlar yaşattıklarını ifade ederek, "6 yaşından beri elimde mikrofon var. İlk okuduğum şiiri unutunca arkaya kaçmıştım, öğretmenim zorla getirip mikrofonu elime verdi. O günden beridir elimde mikrofon var. Ancak bu etkinlikte ilk kez mikrofonu elime almak istemedim,” diye belirtti.

Konserin kendisine çok ağır geldiğini, gözlerinin dolduğunu ve daha önce anlamadığı bir şarkının bile onu etkilediğini ifade eden Özel, "Bu anma etkinliği sadece bir konser değil, kaybedilen evlatların acısını paylaşmak için bir araya gelmekti," dedi.

Birlik ve Dayanışma Mesajı

Özel, konuşmasını sürdürerek, "Böyle acılarda en doğru temenni; 'Allah dayanma gücü versin' demek. Bunun dışındaki sözler oldukça güç. Cennetteki evlatlarına kavuşmaları için dua ediyoruz,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, gidenlerin geri gelmeyeceğini fakat bir daha böyle acılar yaşanmaması için mücadele edeceklerini vurguladı.

Etkinliğin ardından, çocuklarını kaybeden koronun üyelerine başsağlığı dileyerek karanfil takdiminde bulundu.

Defne Atatürk Stadı'nda Mevlit Programı

Özgür Özel, sonrasında Defne Atatürk Stadı'nda düzenlenen mevlit programına katıldı. Burada, depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenleri anma konserine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenleri anma konserine katıldı.