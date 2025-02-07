DOLAR
35,98 -0,2%
EURO
37,19 0,55%
ALTIN
3.315,29 -0,63%
BITCOIN
3.521.896,1 -1,19%

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hatay'da Anma Konserine Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da depremlerde hayatını kaybedenleri anma konseri ve mevlit programına katıldı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 19:30
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hatay'da Anma Konserine Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da Duygu Dolu Anma Etkinliklerine Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenleri anmak üzere Hatay'da gerçekleştirilen özel etkinliklere katıldı. Defne ilçesindeki özel bir okulun konferans salonunda, 'Hatay Mozaik Korosu' tarafından düzenlenen anma konserine iştirak eden Özel, bu özel etkinliğin duygusallığını vurguladı.

Konserde Duygu Dolu Anlar Yaşandı

Burada yaptığı konuşmada, Özel, katılımcılara duygusal anlar yaşattıklarını ifade ederek, "6 yaşından beri elimde mikrofon var. İlk okuduğum şiiri unutunca arkaya kaçmıştım, öğretmenim zorla getirip mikrofonu elime verdi. O günden beridir elimde mikrofon var. Ancak bu etkinlikte ilk kez mikrofonu elime almak istemedim,” diye belirtti.

Konserin kendisine çok ağır geldiğini, gözlerinin dolduğunu ve daha önce anlamadığı bir şarkının bile onu etkilediğini ifade eden Özel, "Bu anma etkinliği sadece bir konser değil, kaybedilen evlatların acısını paylaşmak için bir araya gelmekti," dedi.

Birlik ve Dayanışma Mesajı

Özel, konuşmasını sürdürerek, "Böyle acılarda en doğru temenni; 'Allah dayanma gücü versin' demek. Bunun dışındaki sözler oldukça güç. Cennetteki evlatlarına kavuşmaları için dua ediyoruz,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, gidenlerin geri gelmeyeceğini fakat bir daha böyle acılar yaşanmaması için mücadele edeceklerini vurguladı.

Etkinliğin ardından, çocuklarını kaybeden koronun üyelerine başsağlığı dileyerek karanfil takdiminde bulundu.

Defne Atatürk Stadı'nda Mevlit Programı

Özgür Özel, sonrasında Defne Atatürk Stadı'nda düzenlenen mevlit programına katıldı. Burada, depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenleri anma konserine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenleri anma konserine katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Silahlı Saldırı: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
2
İstanbul'da 'İŞKUR Gençlik Programı' Protokolü İmzalandı
3
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suriye'de Hasene Kompleksi'nin Açılışını Gerçekleştirdi
4
Korku Filmi 'Son Durak: Kan Bağı' 16 Mayıs'ta Vizyonda
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde Yeni Projeleri Duyurdu
6
Pakistan İklim Değişikliği İçin Esnek Mali Destek İstiyor
7
Başakşehir'de Yangın Faciası: 12 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!