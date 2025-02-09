CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB ve ABB Başkanları ile Ankara'da Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş ile Ankara'da bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 23:24
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB ve ABB Başkanları ile Ankara'da Görüştü

Özgür Özel ve Belediye Başkanları Ankara'da Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme Ayrıntıları

2,5 saat süren ve basına kapalı olarak gerçekleşen bu toplantıda, Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birlikteyiz, hep birlikte olacağız. Hep beraber kazanacağız. Türkiye kazanacak." ifadelerini kullandı. Paylaşıma, görüşmeden bir fotoğraf da eklendi.

Bu önemli görüşme, CHP'nin yerel yönetimlerdeki stratejilerini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildiği düşünülmektedir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile Ankara'da görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile Ankara'da görüştü.

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