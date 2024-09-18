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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İnsan Hakları İzleme Örgütü Temsilcisi Görüştü

CHP Lideri Özgür Özel, HRW Direktörü Hugh Williamson ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 12:52
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İnsan Hakları İzleme Örgütü Temsilcisi Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İnsan Hakları İzleme Örgütü Temsilcisi ile Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Avrupa ve Orta Asya Birimi Direktörü Hugh Williamson ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, CHP Genel Merkezinde yapıldı.

Açıklamalar ve Katılımcılar

CHP Basın Birimi'nden yapılan resmi açıklamaya göre, Özel’in görüşmesine Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve İstanbul Milletvekili Türkan Elçi de katıldı. Bu buluşma, insan hakları konusunda önemli görüş alışverişinde bulunulmasını sağladı.

Görüşmede, Türkiye’deki insan hakları durumu ve olası çözüm yolları tartışıldı. Bu tür toplantıların, insan haklarının korunması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

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