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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Açıklamaları: Aday Tartışmalarına Eleştiri

Özgür Özel, CHP'nin cumhurbaşkanlığı aday tartışmalarını eleştirerek partinin birlikteliğine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 16:54
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Açıklamaları: Aday Tartışmalarına Eleştiri

Özgür Özel, İstanbul'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da düzenlenen "TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı" sonrası basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Özel, toplantıda cumhurbaşkanlığı aday tartışmalarının partiye zarar verdiğine dikkat çekerek, bu konunun partinin geleceği açısından dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı.

Ekonomik Sorunlar ve Hedefler

Özel, gelecek yasama dönemi için emekliler, asgari ücretliler, çiftçiler ve esnaflar gibi gruplar için belirledikleri hedeflerden bahsetti. İktidarın asgari ücretlilere yüzde 20 zam verme niyetine karşı çıkan Özel, normal enflasyon altında teklif edilen zamların gerçekçi olmadığını belirtti. Hissedilen enflasyon oranı üzerinden asgari ücretin 30 bin lira olması gerektiğini ifade etti.

Esenyurt Tartışmaları

Özel, görevden alınan Ahmet Özer'i ziyaret etme niyetinde olduklarını ve bu konuda Adalet Bakanlığı'na başvurduklarını açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Esenyurt mitingine katılmamasına ilişkin soruları yanıtlayan Özel, ilişkilerde herhangi bir kırgınlık olmadığını dile getirdi.

Normalleşme ve İttifak Taktikleri

Siyasette normalleşme üzerine yorumlarda bulunan Özel, siyasi parti liderlerinin birbiriyle görüşmesinin artık normal olduğunu belirtti. Ancak, bu süreçte halkın güvenini kazanmanın esas hedef olduğunu vurguladı.

Aday Tartışmalarına Eleştiri

Partisinin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusundaki tartışmalara ilişkin açıklamalar yapan Özel, bu tür tartışmaların CHP'ye zarar verdiğini belirtirken, sürecin sadece aday belirleme aşamasına bırakılması gerektiğini ifade etti.

Kürt Meselesi ve Toplumsal Mutabakat

Özel, Kürt meselesinin çözümünde CHP'nin kırmızı çizgilerinin konuşulmasının diyalogu zorlaştıracağını ifade etti. Toplumsal mutabakatın önemine vurgu yaparak, şehit aileleri ve gazilerin görüşlerinin de önemsenmesi gerektiğini belirtti.

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