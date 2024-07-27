CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Harmancık'taki Açıklamaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Harmancık Açıklamaları

Bursa'nın Harmancık ilçesinde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, önlerinde büyük başarılar olduğuna vurgu yaptı. Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen belediye başkanları, kendini, yakınlarını değil, memleketlerini düşünür" şeklinde ifadeler kullandı.

Zafer ve Dürüstlük Vurgusu

Özel, Vosvos aracıyla geldiği Harmancık'ta, Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan'ı da ziyaret ettikten sonra, belediye binası önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Yerel seçimlerde elde ettikleri başarıyı anımsatan Özel, partinin misyonunun dürüst ve çalışkan insanları siyasete kazandırmak olduğunu belirtti.

CHP'nin İdeolojisi ve Geçmişi

"Cumhuriyet Halk Partisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir" diyen Özel, partinin Türkiye’nin bağımsızlığını savunan tarihi figürlerle bağlantısını vurguladı. Özel, bu bağlamda, CHP'nin vatan, millet ve bayrak sevgisi ile ayakta durduğunu ifade etti.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Özel, tüm inançlara, etnik kökenlere saygı duyduklarını belirterek, "Bu ülkeyi hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi etnik kökenden olursa olsun bir bütün olarak seviyoruz" dedi. Ayrıca, Bursa'daki Cuma namazı deneyiminden bahsetti, cami ve cemevi kavramlarına özel önem verdi.

Parti Destekçileriyle Birlikte

Özel'in programına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve birçok partili eşlik etti.

Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı geliyor. Kavga etmek için değil, yüz güldürmek, zenginlik getirmek için geliyoruz" sözleriyle geleceğe dair umut mesajı verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'nın Harmancık ilçesinde belediye binası önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'nın Harmancık ilçesinde belediye binası önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'nın Harmancık ilçesinde belediye binası önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'nın Harmancık ilçesinde belediye binası önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'nın Harmancık ilçesinde belediye binası önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi.