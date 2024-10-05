CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da Üyeleriyle Buluştu

Özgür Özel, İstanbul’da Partilileriyle Buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da düzenlenen toplu üye katılım töreninde konuşarak, partinin iktidara yürüdüğünü ifade etti. Esenyurt'taki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Özel, CHP'nin Türkiye'nin en kalabalık ilçelerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Esenyurt'un Önemi

Özel, Esenyurt'un nüfusunun 1 milyonu aştığını belirterek, 'Bu cadde, bu sokak, bu mahalle Türkiye'nin kalbidir' dedi.

CHP İktidara Yürümektedir

Özel, CHP'yi 'baba evi' olarak tanımlayarak, 'Tapusu bir kişiye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kayıtlıdır. O yüzden kim geldi, artık CHP'lidir' şeklinde konuştu. İktidar hedefiyle yola çıktıklarını belirten Özel, kırgınlıkları geride bırakıp birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

Toplumsal Sorunlar ve Aday Belirleme

Özellikle sosyal sorunların konuşulması gerektiğini belirten Özel, aday kim olacak tartışmalarına katılmanın gereksiz olduğunu vurguladı. 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayları sizlersiniz' diyerek, tüm üyelerin bu süreçte önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Yeni Üyelere Rozet Takıldı

Özel, katılım töreninin ardından yeni üyelere rozet takarken, Maltepe ve Ataşehir belediye başkanlıklarını da ziyaret etti. Partinin güçlenmesi adına sürekli sahada olduklarını ve halkın yanında durmayı sürdüreceklerini ekledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'taki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde partisince düzenlenen toplu üye katılım törenine katılarak, konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'taki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde partisince düzenlenen toplu üye katılım törenine katılarak, konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'taki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde partisince düzenlenen toplu üye katılım törenine katılarak, konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'taki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde partisince düzenlenen toplu üye katılım törenine katılarak, konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'taki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde partisince düzenlenen toplu üye katılım törenine katılarak, konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'taki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde partisince düzenlenen toplu üye katılım törenine katılarak, konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'taki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde partisince düzenlenen toplu üye katılım törenine katılarak, konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'taki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde partisince düzenlenen toplu üye katılım törenine katılarak, konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'taki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde partisince düzenlenen toplu üye katılım törenine katılarak, konuşma yaptı.