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CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de Tartışmalara Nokta Koydu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de yaptığı açıklamalarda iç tartışmalara son vereceklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 14:44
CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de Tartışmalara Nokta Koydu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de önemli açıklamalarda bulunarak, partideki iç tartışmalara son vereceklerini duyurdu. Özellikle sosyal medyada yaşanan tartışmalara dikkati çekerken, 'Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisinde kimse birbirine laf yetiştirmeyecek' ifadelerini kullandı.

Selçuk Ayhan’ın Cenaze Törenine Katıldı

Özel, rahatsızlığı nedeniyle vefat eden eski milletvekili Selçuk Ayhan için Bornova Hüseyin İsabey Camisi’nde düzenlenen cenaze namazına katıldı. Burada Ayhan’ın eşi, çocukları ve yakınlarına başsağlığı dileyen Özel, sustukları süre boyunca partinin işine odaklanmaları gerektiğini vurguladı.

İç Tartışmaların Sonlandırılması Çağrısı

Özel, CHP’deki tartışmaların artık son bulması gerektiğini dile getirerek, 'Önümüzde önemli bir görev var, partiyi birinci parti yapıp Cumhuriyet Halk Partisini, Atatürk’ün partisini iktidar yapacağız' şeklinde konuştu. Ayrıca, 'Tartışmalarda haklı haksız demeden bütün haklılardan, bütün haksızlar adına ben özür diliyorum' ifadesini kullandı.

Sosyal Medya Tartışmalarına Dikkat

Özel, 'Sokakta CHP tartışılmıyor. Sokakta açlık, yoksulluk, işsizlik, güvencesizlik tartışılıyor' diyerek, sosyal medya üzerinden yürütülen tartışmaların ülke için bir faydası olmadığını belirtti. Partililerine, bu tür tartışmalara kesinlikle girmemeleri çağrısında bulundu.

İzmir Körfezi Kirliliğine Dikkat Çekti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un TBMM’de İzmir Körfezi’nden su getirmesiyle ilgili yapılan yorumlara yanıt veren Özel, bunun 'yalandan' bir girişim olduğunu belirtti. 'Çevre Şehircilik Bakanı dün vicdanını göstermiş orada. Yalandan getirdiği o karanlık, Çevre Şehircilik Bakanı’nın kara vicdanıdır' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, rahatsızlığı nedeniyle dün vefat eden eski milletvekili Selçuk Ayhan...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, rahatsızlığı nedeniyle dün vefat eden eski milletvekili Selçuk Ayhan için Bornova Hüseyin İsabey Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı. Özel, cenaze namazı sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, rahatsızlığı nedeniyle dün vefat eden eski milletvekili Selçuk Ayhan...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, rahatsızlığı nedeniyle dün vefat eden eski milletvekili Selçuk Ayhan için Bornova Hüseyin İsabey Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı. Özel, cenaze namazı sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.

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