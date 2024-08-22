CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kadın Kolları İle Bir Araya Geldi

Özgür Özel Kadın Kolları Yönetimiyle Buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partinin Kadın Kolları İl Başkanları ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının Detayları

CHP Kadın Kolları İl Başkanları toplantısı, CHP Genel Merkezi'nde yapıldı. Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, toplantıya CHP 15’inci Olağan Kadın Kolları Kurultayı sonrasında görevine başlayarak yeni dönemin liderliğini üstlenen Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ile Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı. Toplantının Amacı

Bu toplantının, parti politikalarının kadın odaklı olarak güçlendirilmesi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Özgür Özel, kadın kollarının aktif rol alarak yerel düzeyde etkilerini artırmalarını istedi.

CHP, kadınların liderlik pozisyonlarındaki varlığını önemseyerek, toplumda cinsiyet eşitliğini sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları İl Başkanları toplantısında, kadın kolları yönetimiyle bir araya geldi. Özel, burada açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları İl Başkanları toplantısında, kadın kolları yönetimiyle bir araya geldi. Özel, burada açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları İl Başkanları toplantısında, kadın kolları yönetimiyle bir araya geldi. Özel, burada açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları İl Başkanları toplantısında, kadın kolları yönetimiyle bir araya geldi. Özel, burada açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları İl Başkanları toplantısında, kadın kolları yönetimiyle bir araya geldi. Özel, burada açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları İl Başkanları toplantısında, kadın kolları yönetimiyle bir araya geldi. Özel, burada açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları İl Başkanları toplantısında, kadın kolları yönetimiyle bir araya geldi. Özel, burada açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları İl Başkanları toplantısında, kadın kolları yönetimiyle bir araya geldi. Özel, burada açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları İl Başkanları toplantısında, kadın kolları yönetimiyle bir araya geldi. Özel, burada açıklamalarda bulundu.