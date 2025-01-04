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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kars'ta Ateşli Bir Konuşma Yaptı

Özgür Özel, Kars'ta yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün babaevinin tapusunun kendisine ait olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 14:47
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kars'ta Ateşli Bir Konuşma Yaptı

Özgür Özel Kars'ta Önemli Mesajlar Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kars'ta, partisinin İl Başkanlığı açılışı öncesi seçim otobüsünden önemli açıklamalarda bulundu. Özel, babaevinin tapusunun kimseye ait olmadığını belirterek, bu tapunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kayıtlı olduğunu vurguladı.

Babaevinin Kapısı Herkese Açık

Özel, babaevinin kurumsal kimliğini simgelediğini ifade ederek, “Babaevinde doğanlara buranın kapısı her zaman açıktır. Vatanını milletini seven kim varsa, artık bu evin kapıları ona açıktır” dedi. Ayrıca, babaevinin sıcak ortamını tarif ederken, “Başı sıkışan, daralan, dara düşen herkes için burada bir yer vardır” şeklinde konuştu.

Kars’ın Seçim Stratejileri

Kars'ın kendileri için önemli bir yer olduğunu belirten Özel, buradaki seçimleri kazanmak için yoğun bir çalışma yürüteceklerini belirtti. Özgür Özel, iktidarları döneminde, bölgede doğal gaz fiyatlarını yarı yarıya indireceklerini müjdeledi. Ayrıca, Kars'ta tarım ve hayvancılık sektörünün önemine değinerek, bu yıl yurtdışından 525 bin canlı hayvan geleceğini aktardı. Bu hayvanların besicilere verilse, Doğu Anadolu'da sorun kalmayacağını vurguladı.

Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Özel, Türkiye’ye son 13 yılda 4.5 milyon Suriyeli geldiğini hatırlatarak, bu durumun ekonomik yükümlülükler oluşturduğunu ifade etti. “200 milyar dolar para kaybetmişiz, 283 şehit vermişiz” diyen Özel, işsizlik ve yoksullukla boğuşan Karslılara dikkat çekti. Özgür Özel, dönüşüm vaatlerinde bulunarak, CHP iktidarında en düşük emekli maaşının 1.5 asgari ücret olacağını sözleriyle taahhüt etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kars'ta, partisinin İl...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kars'ta, partisinin İl Başkanlığı açılışı öncesi seçim otobüsü üzerinden partililere hitap etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kars'ta, partisinin İl...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kars'ta, partisinin İl Başkanlığı açılışı öncesi seçim otobüsü üzerinden partililere hitap etti.

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