CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya'daki Otel Yangınında Yaralıları Ziyaret Etti

CHP Lideri Özgür Özel, Kartalkaya'daki Yangında Yaralıları Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otelde yaşanan yangında yaralanan vatandaşları, tedavi gördükleri Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Beraberindeki heyetle birlikte yaralıların bulunduğu servisleri ziyaret eden Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle günlerin ve korkuların bir daha yaşanmaması için herkesin sorumluluk taşıdığını vurguladı. Yaralılar için acil şifalar dileyerek, hayatını kaybedenler için rahmet diledi.

Yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi veren Özel, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Başhekimimiz mutlaka daha detaylı açıklama yapacaktır ama genelde sağlık durumlarının iyiye gittiği söyleniyor. Ziyaret ettiğimiz çocukların durumu oldukça iyiydi. Ancak bir yoğun bakımda durumu ciddi olan bir hasta var. Bununla ilgili bilgiyi doktorların vermesi daha doğru olacaktır. Ameliyat olacak, kırıkları olan ve yarın taburcu olacak olan yaralılar var."

Özel, ziyareti sırasında 12-14 çocukla bir araya geldiğini belirten Özel, hayatını kaybedenlerle ilgili olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan detaylı bir açıklama beklediğini ifade etti. Ayrıca, Ziyaretine Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, milletvekilleri Türker Ateş, Deniz Demir, Talih Özcan ve Ayça Taşkent ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eşlik ettiği belirtildi.