CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kedisi Şero'yu Kaybetti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Duygusal Paylaşımı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tedavi gördüğü klinikte hayatını kaybeden kedisi Şero için sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşımda bulundu.

Şero'nun Partideki Yeri

Özel, paylaşımında, "Genel Merkez binamızın yapımı sürecinden itibaren bizlerle olmuş, partimize neşe ve enerji katmış sevgili kedimiz Şero'yu maalesef ileri yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle kaybetmiş olmanın büyük üzüntüsü içerisindeyiz." sözlerine yer verdi.

Parti Çalışanlarının Sevgilisi

Özel, Şero'nun, eski Genel Başkanlar Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte tüm parti çalışanlarının sevgilisi olduğunu belirtti. Ayrıca, Şero'nun defnedildiği yerin CHP Genel Merkezinin bahçesi olduğunu kaydetti.