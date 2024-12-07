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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Madencilikte Kamu Yararını Vurguladı

Özgür Özel, TMMOB etkinliğinde maden mühendislerinin rolünü ön plana çıkararak, Türkiye'nin maden kaynaklarının etkin kullanılmasının önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 22:51
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 23:09
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Madencilikte Kamu Yararını Vurguladı

Özgür Özel, Maden Mühendisleriyle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Maden Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Dünya Madenciler Günü etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Özel, Türkiye'nin yeraltı kaynaklarının etkin, doğru ve doğayı en az tahrif edecek şekilde kullanılması gerektiğini ifade ederek, bu süreçte maden mühendislerinin kritik bir rol oynadığını belirtti.

Madenci Şehitlerini Andı

Özel, konuşmasında Soma'da 13 Mayıs 2014'te gerçekleşen maden faciasında hayatını kaybeden işçileri anarak, iktidarın işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki vaatlerinin yerine getirilmediğini vurguladı. “Bizim Soma'da 301 şehidimiz değil, 303 şehidimiz var,” diyen Özel, maden işçilerinin örgütlenerek bir arada durmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Madenciliğin Geleceği İçin Ortak Çaba

Türkiye'de 2079 maden işçisinin hayatını kaybettiğini dile getiren Özel, madenlerin işletilmesinde doğanın korunması ve kamu yararının öncelikli hedef olması gerektiğini vurguladı. “Bu işletmeyi yapacak ve kararları verecek olanlar da en başta maden mühendisleridir,” diyerek mühendislerin rolünü pekiştirdi.

Özel, olayların yaşandığı bir ülkede acılarla da olsalar güzel günlerin paylaşılması gerektiğini belirterek, maden mühendislerinin topluma katkılarının dışarıya yansıtılması gerektiğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Maden Mühendisleri...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Maden Mühendisleri Odasınca bir otelde düzenlenen Dünya Madenciler Günü etkinliğine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Maden Mühendisleri...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Maden Mühendisleri Odasınca bir otelde düzenlenen Dünya Madenciler Günü etkinliğine katıldı.

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