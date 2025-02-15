CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa'da İddialı Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da yaptığı ziyaretlerde, 23 Mart'ta yapacakları ön seçime dikkat çekerek büyük bir demokratik devrim yapacaklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 16:31
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa'da İddialı Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da İddialı Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adaylığı için düzenleyeceği ön seçime ilişkin Manisa’da önemli mesajlar verdi. Özel, 23 Mart'ta gerçekleştirilecek ön seçimle ilgili, "Türkiye Cumhuriyeti'nde bir büyük demokratik devrim yapacağız. Adayımızı belirleyeceğiz, yola çıkacağız ve bu iktidarı değiştireceğiz" dedi.

Ahmetli'de Yerel Başarılar Vurgusu

Özel, Ahmetli ilçesindeki programında, Ahmetli Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Fuat Mintaşı yerel seçimdeki başarılarından dolayı tebrik etti. CH Parti'nin Ahmetli'deki etkisinin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bu başarının iktidara taşınması gerektiğini belirtti.

Seçim Sandığına Vurgu

Partisinin ilçe başkanlığına geçtikten sonra partililere seslenen Özel, seçim sandığının kutsal olduğunu vurguladı: "Patron millettir; oyu kime veriyorsa o yönetir." dedi. Gelecek ayki ön seçimlerde adayların belirleneceğini hatırlatan Özel, "Gelecek hafta adaylar başvuracak. 23'ünde sandıklar kurulacak ve cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz" ifadesinde bulundu.

Kayyum Uygulamasına Tepki

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden uzaklaştırılmasına da değinen Özel, kayyum atama uygulamasının adaletsiz olduğunu savunarak, "Ceza konuşulduğu anda mahkeme kararını bekleyip, belediye meclisinden seçilmelidir" şeklinde görüş belirtti.

Belirgin Hedef: İktidar

Özel, CHP olarak ilk girdiği seçimlerde birinci olacaklarına dair inancını yineleyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olarak bu amaçla yola çıktıklarını ifade etti: "Cumhuriyet Halk Partisi, iktidar olacak."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Manisa'daki ziyaretleri, partinin yaklaşan seçimlerdeki kararlılığını ve hedeflerini gözler önüne serdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Manisa'nın Ahmetli ilçesinde belediye ile partisinin ilçe...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Manisa'nın Ahmetli ilçesinde belediye ile partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. Özel'i, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek (sağda), Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş (solda) ve bir vatandaş karşıladı. Özel'e burada çiçek takdim edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Manisa'nın Ahmetli ilçesinde belediye ile partisinin ilçe...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Manisa'nın Ahmetli ilçesinde belediye ile partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. Özel'i, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek (sağda), Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş (solda) ve bir vatandaş karşıladı. Özel'e burada çiçek takdim edildi.

İLGİLİ HABERLER

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
2
İzmir'de Bariyere Çarpan Araçta Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Bursa'da Silahlı Cinayet: Şüpheli Derviş Ö. Yakalandı
4
Giresun'da Kamyon-Otomobil Çarpışmasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Aydın'da Go-Kart Kazası: Ralliçi Ömer Tolon Ambulans Helikopterle İzmir'e Nakledildi
6
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Merkez Birimleri İstişare Toplantısı'nda Önemli Açıklamalar
7
MİT, Atatürk'ten Mülakat İsteyen İngiliz Kadın Hakkında Rapor Hazırladı

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor