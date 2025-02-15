CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da İddialı Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adaylığı için düzenleyeceği ön seçime ilişkin Manisa’da önemli mesajlar verdi. Özel, 23 Mart'ta gerçekleştirilecek ön seçimle ilgili, "Türkiye Cumhuriyeti'nde bir büyük demokratik devrim yapacağız. Adayımızı belirleyeceğiz, yola çıkacağız ve bu iktidarı değiştireceğiz" dedi.

Ahmetli'de Yerel Başarılar Vurgusu

Özel, Ahmetli ilçesindeki programında, Ahmetli Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Fuat Mintaşı yerel seçimdeki başarılarından dolayı tebrik etti. CH Parti'nin Ahmetli'deki etkisinin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bu başarının iktidara taşınması gerektiğini belirtti.

Seçim Sandığına Vurgu

Partisinin ilçe başkanlığına geçtikten sonra partililere seslenen Özel, seçim sandığının kutsal olduğunu vurguladı: "Patron millettir; oyu kime veriyorsa o yönetir." dedi. Gelecek ayki ön seçimlerde adayların belirleneceğini hatırlatan Özel, "Gelecek hafta adaylar başvuracak. 23'ünde sandıklar kurulacak ve cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz" ifadesinde bulundu.

Kayyum Uygulamasına Tepki

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden uzaklaştırılmasına da değinen Özel, kayyum atama uygulamasının adaletsiz olduğunu savunarak, "Ceza konuşulduğu anda mahkeme kararını bekleyip, belediye meclisinden seçilmelidir" şeklinde görüş belirtti.

Belirgin Hedef: İktidar

Özel, CHP olarak ilk girdiği seçimlerde birinci olacaklarına dair inancını yineleyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olarak bu amaçla yola çıktıklarını ifade etti: "Cumhuriyet Halk Partisi, iktidar olacak."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Manisa'daki ziyaretleri, partinin yaklaşan seçimlerdeki kararlılığını ve hedeflerini gözler önüne serdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Manisa'nın Ahmetli ilçesinde belediye ile partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. Özel'i, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek (sağda), Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş (solda) ve bir vatandaş karşıladı. Özel'e burada çiçek takdim edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Manisa'nın Ahmetli ilçesinde belediye ile partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. Özel'i, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek (sağda), Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş (solda) ve bir vatandaş karşıladı. Özel'e burada çiçek takdim edildi.