CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Jeopark Ziyaretçi Merkezi Açılışında Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Gündemi Değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Kula ilçesinde Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı Ziyaretçi Merkezi açılışında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özel, partisinin maruz kaldığı "çirkin saldırılara" dikkat çekerek, bu süreçte birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Turizm Potansiyeli ve Jeoparkın Önemi

Özel, konuşmasında Kula'nın turizm açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nın tanıtılmasıyla Türkiye'ye önemli döviz kazandıracak bir merkez olabileceğini ifade etti.

CHP'ye Yönelik Suçlamalar ve Mücadele

Özgür Özel, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı sonrası partisine yöneltilen baskılara karşı mücadele edeceklerini vurguladı. "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bu kadar şeffaf, bu kadar açık, yarışmacı ama birbirine saygılı bir kurultay gerçekleştirdik. Ancak bazı kişilerce kara çalmaya çalışılmakta" dedi. Özel, gizli tanıklar üzerinden yapılan suçlamalara karşı partinin bir bütün olarak duruş sergilediğini dile getirdi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Özel, sözlerini "Biriz ve beraberiz. Hep birlikte durmamız gereken yerdeyiz. Bu çirkin saldırılara üzülen herkese söylüyorum, kimse üzülmesin. Bu süreci kararlılıkla, omuz omuza, alnımız açık, başımız dik, gururla ilerleteceğiz." ifadeleriyle sonlandırdı.

Açılışın ardından Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile birlikte ziyaretçi merkezini gezerek proje hakkında bilgi aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Manisa'nın Kula ilçesinde Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı Ziyaretçi Merkezi'nin açılışına katıldı. Özel, törende bir konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Manisa'nın Kula ilçesinde Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı Ziyaretçi Merkezi'nin açılışına katıldı. Özel, törende bir konuşma yaptı.