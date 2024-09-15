CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mardin'de Nikah Şahidi Oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mardin'de önemli bir etkinliğe katıldı. Eski CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan'ın oğlu Azad Kılınçaslan ile Nurhan İlhan çiftinin nikah merasiminde şahitlik yaptı.

Mutlu Günlerinde Yanlarındaydılar

Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen törenle dünya evine giren çiftin nikahında Özgür Özel ile birlikte Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Sezgin Tanrıkulu ve Cemil Tugay gibi önemli isimler de yer aldı.

Gurur Verici Bir An

Çiftin nikahını kıyan Özgür Özel, «Kılınçaslan, CHP'de büyük emekler vermiş bir arkadaşımız. Onun bu hayırlı gününde yer almak benim için büyük bir onur» ifadelerini kullandı.

Yeni Bir Başlangıç

Özel, Azad Kılınçaslan'ın CHP İl Sekreteri olmasının önemine vurgu yaparak, «Babasının bıraktığı yerden devam ediyor. Mardin'de partimize olan ilginin artacağını düşünüyorum» dedi.

Ailelere İyi Dilekler

Gelin ve damadı tebrik eden Özel, iki aile arasında sevgi ve muhabbetle dolu bir bağ kurulmasını diledi. Nikah cüzdanını Nurhan’a teslim eden Özel, «Bu cüzdanı ona emanet ediyorum, Allah mesut etsin» şeklinde konuştu.

Sevinçle Halay Çektikler

Etkinliğin sonunda Özgür Özel, gelin ve damatla birlikte halay çekerek mutlu anlara tanıklık etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda eski CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan'ın oğlu Azad Kılınçaslan ile Nurhan İlhan çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda eski CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan'ın oğlu Azad Kılınçaslan ile Nurhan İlhan çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda eski CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan'ın oğlu Azad Kılınçaslan ile Nurhan İlhan çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda eski CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan'ın oğlu Azad Kılınçaslan ile Nurhan İlhan çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda eski CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan'ın oğlu Azad Kılınçaslan ile Nurhan İlhan çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda eski CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan'ın oğlu Azad Kılınçaslan ile Nurhan İlhan çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda eski CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan'ın oğlu Azad Kılınçaslan ile Nurhan İlhan çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda eski CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan'ın oğlu Azad Kılınçaslan ile Nurhan İlhan çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda eski CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan'ın oğlu Azad Kılınçaslan ile Nurhan İlhan çiftinin nikah şahitliğini yaptı.