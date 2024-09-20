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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Muğla'da İkiliği Vurguladı

CHP lideri Özgür Özel, Muğla'da yaptığı konuşmada birliğe ve beraberliğe vurgu yaparak erken seçim çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 19:09
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 19:09
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Muğla'da İkiliği Vurguladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'da Kitlelere Hitap Etti

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki ziyareti sırasında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin iktidara yürüme hedefini vurgulayarak, "Birliğe, beraberliğe ve tek sese ihtiyacımız var. Bu parti, en zor zamanlarda bile meydanları boş bırakmadı" ifadelerini kullandı.

31 Mart Seçimlerinde Büyük Başarı

Özel, 31 Mart seçimlerinde CHP'nin %38 gibi büyük bir rekor kırdığını hatırlatarak, "Bu başarı sizlerin sayesinde gerçekleşti. Biz, birlikte hareket ettiğimizde ulaşılamayacak hedef yoktur," dedi. 2019 yılında Muğla'daki belediyelerden 12'sini kazandıklarını hatırlatan Özel, gelecek seçimlerde ise tümünü kazanma hedefinde olduklarını belirtti.

Hizmette Verilen Mücadele

Özel, CHP belediyelerinin Türkiye'nin dört bir yanında iktidarın vermediği hizmetleri vatandaşa ulaştırdığını savundu. Ekonomik krizler ve doğal afetler karşısında Milletin yanında olan tüm belediye başkanlarına teşekkür eden Özel, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve ekibine destek verdiklerini belirtti.

Erken Seçim Çıkarımları

Özel, "Türkiye İttifakı'nın bileşenleri sosyal demokrat, muhafazakâr ve Türk demokratlardır. Biz, bu ülkeye yürekten bağlı herkesle birlikteyiz. Seçim çağrımızı yinelemekten bir an bile durmayacağız. Geçim yok, seçim var; bu millet sandığı istiyor," dedi.

Tarım ve Turizm Üzerine Vurgular

CHP lideri, Muğla'nın tarımını turizmle birlikte önemli gördüklerini vurgulayarak, zeytin ve zeytinyağına destek çağrısı yaptı. Özel, Muğla'nın ekonomik dinamiklerinin güçlendirilmesi için seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini ifade etti.

Kapanış ve Gelecek Vizyonu

Özgür Özel, "CHP artık sadece eleştiren bir parti değil, Türkiye'nin birinci partisidir. Türkiye İttifakı'nı büyütmek için çalışmalıyız" diyerek, Menteşe Belediyesini ziyaret ederken partililere seslendi.

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