CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paris'te İstanbul Evi'nin Açılışını Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paris'te İstanbul Evi Açılışını Gerçekleştirdi

Türkiye'nin 2024 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Fransa'nın başkenti Paris'te, önemli bir etkinlik düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) işbirliğiyle gerçekleştirilen İstanbul Evi açılış resepsiyonuna katıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Özel, İstanbul Evi'nde gerçekleştirilen bu özel etkinlikte, olimpiyat ruhunun ve Türk kültürünün tanıtımını amaçlayan bir dizi faaliyete de katılım sağladı. Paris'te gerçekleştirilen bu tür organizasyonların, Türk toplumunu uluslararası alanda daha görünür kıldığı vurgulandı.