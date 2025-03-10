CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PKK'nın Silah Bırakmasına Dair Olumlu Mesajlar Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PKK'nın silah bırakmasına yönelik çağrıyı destekledi, Meclis'te barış için adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 18:34
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PKK'nın Silah Bırakmasına Dair Olumlu Mesajlar Verdi

Özgür Özel'den PKK'ya Silah Bırakma Çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik destekleyici açıklamalarda bulundu. Özel, 'Çatışmalı bir süreç terk edilecekse, terör örgütü silahlarını bırakacak, kendini lağvedecekse, artık hiçbir ana ağlamayacaksa, milletin verdiği görev, bu sürece katkı sağlamaktır' dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları ile Görüşme

Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. İki saat süren basına kapalı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Hatimoğulları ve Bakırhan'a teşekkür etti ve halkın sorunlarının çözümü için siyasi partilere Meclis'te yetki verdiğini vurguladı.

Özel, 'Kürt sorununu inkar etmeyen, dışlamayan bir demokratikleşme paketi üzerinde çalışıyoruz. Bunu önümüzdeki süreçte paylaşacağız' diye ekledi.

Meclis'te Yasal Düzenlemelere Dikkat

Yasal düzenlemelerin Meclis'te yapılmasının önemine dikkat çeken Özel, 'Bu işi siyasi hesaplara alet edersek, hepimiz kaybederiz' ifadesini kullandı. Ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin süreçle ilgili açıklamalarını değerlendiren Özel, 'İkili görüşmelerle değil, ancak Meclis aracılığıyla çözüme ulaşabilinir' dedi.

Demokratikleşme için Çabalar Sürüyor

Hatimoğulları, CHP'nin bu süreçte vermiş olduğu destek için teşekkür ederken, PKK'nın silah bırakma çağrısının, diyaloğun ilerletilmesi adına önemli olduğunu ifade etti. 17 Mart'ta MHP ile görüşeceklerini belirten Hatimoğulları, sürecin hukuki bir zemine oturtulması gerektiğinin de altını çizdi.

Suriye'deki Gelişmelere Dikkat

Suriye’de yaşanan acılar hakkında da bilgi veren Hatimoğulları, 'Türkiye'de ve bölgede en büyük Alevi katliamıyla karşı karşıyayız' dedi. Tüm bu gelişmeler ışığında, terör örgütü YPG'nin durumu hakkında yaşanan tartışmaların, bölgedeki acıların üzerine örtülmemesi gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

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