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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Polonez İşçilerine Destek Ziyaretinde Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, işten çıkarılan Polonez işçilerine destek ziyaretinde bulundu, haklarının korunması çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 17:27
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Polonez İşçilerine Destek Ziyaretinde Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Polonez İşçilerine Destek Göstermeye Devam Ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, işten çıkarılan Polonez firması işçilerine destek vermek amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret, Çatalca Adliyesi önünde kurulan çadırda eylem gerçekleştiren işçilerle buluşmak için düzenlendi.

Polemik: İşçilerin Sendikal Hakları

Özel, işçilerin sendikalı oldukları için haksız yere işten çıkarıldıklarını belirterek, “Her işçinin sendikalı olma hakkı bulunmaktadır.” dedi. Polonez firması yetkililerine seslenerek, “İşçilerin haklarını verin.” çağrısı yaptı.

Polonez’in Yanında Olmak

Özel, “Şirket işçilere hakkını vermediği müddetçe Polonez ismini nerede görürsem, sendikalı oldukları için ‘hırsız’ damgası vurmaya çalışan bir iftiracının adını görmüş olacağım.” diyerek tepkisini dile getirdi. Ayrıca, “Bu şirkete diyorum ki, bunu yanına kar bırakmayız.” ifadeleriyle, işçilerin hakları konusunda kararlı bir duruş sergiledi.

İşçilerin Yanında Olma Vurgusu

Özel, Türkiye'deki tüm işçilerin destekçisi olduklarını ifade ederek, “Eğer işçiniz sizden razıysa biz de razıyız. İşçinizin hakkını veriyorsanız, ürettiğiniz malları büyük bir keyifle tüketiriz.” şeklinde konuştu. Aksi takdirde, “Tüketimden gelen gücümüzü sana göstereceğiz.” uyarısında bulundu.

Örgütlenmenin Önemi

Özel, sendikal mücadelenin önemini vurgulayarak işçilere örgütlenme çağrısında bulundu. “Sonuna kadar işçilerin yanındayız, Polonez işçilerinin haklarını yiyenlerden hesap soracağız.” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, işten çıkarıldıktan sonra eylem başlatan Polonez firması işçilerine...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, işten çıkarıldıktan sonra eylem başlatan Polonez firması işçilerine destek ziyaretinde bulundu. Çatalca Adliyesi karşısında kurulan çadırda eylemlerini sürdüren işçileri ziyaret eden Özel, burada konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, işten çıkarıldıktan sonra eylem başlatan Polonez firması işçilerine...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, işten çıkarıldıktan sonra eylem başlatan Polonez firması işçilerine destek ziyaretinde bulundu. Çatalca Adliyesi karşısında kurulan çadırda eylemlerini sürdüren işçileri ziyaret eden Özel, burada konuşma yaptı.

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