CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Provokasyonlara Karşı Gençleri Uyardı

Özgür Özel, yaptığı konuşmada hakaret ve küfürle siyasetin yürütülmeyeceğini vurguladı ve gençleri provokasyonlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 17:02
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Provokasyonlara Karşı Gençleri Uyardı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Sert Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Beşiktaş’ta düzenlenen TBMM Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Özel, "Bizim işimiz hakaretle, küfürle değildir" ifadelerini kullanarak, siyasette edep ve ahlakın önemine dikkat çekti. Tayyip Erdoğan'ın rahmetli annesine yönelik söylenenler ile suçsuz polislere yapılan saldırılara vurgu yaptı.

Medya Eleştirisi ve Ekrem İmamoğlu Meselesi

Özel, bazı medya kuruluşlarının yanlı yayın yaptığını ve bu durumu sorguladı. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmalarda gerçek bir delil olmadığını öne sürdü. Özel, "Bütün bu süreçler değişimin kapısını aralıyor" dedi.

Gençlere Provokasyon Uyarısı

Özel, gençleri provokasyonlara karşı uyararak, "Saraçhane'yi bırakmayacağız, Taksim'e gidenlerin niyetlerini iyi anlamalıyız" ifadelerini kullandı. Özel, oraya gitme çağrısının bölücülük amacı taşıdığını savundu ve Taksim'in de savunulacağını belirtti.

Birlik Olma Çağrısı

Son olarak, Ekrem İmamoğlu'nun emanetini korumak ve kayyuma karşı verilen mücadeleyi desteklemek için tüm İstanbulluları Saraçhane'ye davet eden Özel, birlik olmanın önemini vurguladı. "Bu akşam burada toplanacağız ve İstanbul’un iradesini savunacağız" dedi.

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