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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fas'ta Rabat Büyükelçisi Kılıç ile bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 21:54
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 21:57
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fas'ta Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç ile bir araya geldi. Bu görüşme, Özel'in Fas'ta katıldığı Sosyalist Enternasyonal Prezidyum toplantısı çerçevesinde gerçekleştirildi.

CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel'in Büyükelçi Kılıç ile yaptığı ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilere dair önemli bilgi alışverişine olanak tanıdı. Görüşmede, Türkiye'nin uluslararası alandaki durumu ve sosyalist politikaların önemi üzerinde duruldu.

Bu buluşma, CHP Genel Başkanı'nın uluslararası iş birliklerine verdiği önemin bir göstergesi olarak kaydediliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda), Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç (sağda)...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda), Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç (sağda) ile görüştü.

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