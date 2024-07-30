CHP Genel Başkanı Özgür Özel Sahipsiz Hayvanlar İçin Anayasa Mahkemesi'ne Gidiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Açıklamaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sahipsiz hayvanları koruma amacıyla hazırlanan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek, “Bu bizim görevimiz. En kısa zamanda yürütmeyi durdurma talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz.” ifadesini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda Değerlendirme

Özel, kanunun kabul edilmesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kanunun yaşam hakkını savunmadığını ve ciddi sağlık riskleri taşıdığını vurguladı.

Sağlık ve Çevre Hakkı Vurgusu

Özel, aşılı sokak köpeklerinin sağlık açısından önemli bir rol oynadığını ifade ederek, “Bu konuda halk sağlığı riski alındı. Tüm bu unsurları değerlendirerek Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağız.” dedi.

Anayasa Mahkemesi'nden Umut Beklentisi

Özel, Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararlarını uygulamamasının bir kayıp olduğunu belirterek, “Anayasa Mahkemesi'nin bu durumu gözden geçirmesini umuyoruz.” şeklinde konuştu.

CHP Grubuna Teşekkür

Özel, kanuna itiraz eden muhalefet milletvekillerine ve özellikle CHP grubuna teşekkür ederek, “Eğer CHP’nin çabaları olmasaydı, kanun çok daha tehlikeli bir hale gelebilirdi.” dedi.

Barınak Yapma ve Aşılama Vurgusu

CHP'li belediyelerin kanunun örtülü talimatlarına uymayacaklarını belirten Özel, “Daha fazla barınak, aşılama ve sahiplendirme çalışması yapacağız.” dedi.

Gelecek Çalışmalar

Özel, CHP grubunun kapalı toplanacağını ve milletvekillerine teşekkür konuşması yapacaklarını da sözlerine ekledi.