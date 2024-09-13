CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sakarya Zaferi'nin 103. Yıl Dönümünü Kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Anlamlı Paylaşım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 103. Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünde önemli bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Sakarya Zaferi'nin kurtuluşun ve bağımsızlığın sembolü olduğunu vurguladı.

Bağımsızlığın Müjdecisi Sakarya Zaferi

Özgür Özel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "22 gün, 22 gece süren kurtuluşumuzun ve bağımsızlığımızın müjdecisi Sakarya Zaferi'nin yıldönümünde, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm mücadele arkadaşlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum."

Bu anlamlı mesaj, Sakarya Zaferi'nin tarihsel önemi ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki rolünü bir kez daha hatırlatmış oldu.