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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sanatçı Bedri Baykam'ı Ağırladı

CHP lideri Özgür Özel, sanatçı Bedri Baykam ile bir araya gelerek önemli eserlerini partiye hediye etti.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 12:19
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sanatçı Bedri Baykam'ı Ağırladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Bedri Baykam Buluşması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ünlü sanatçı Bedri Baykam ile parti genel merkezinde bir araya geldi.

Sanatçının Katkıları

Özel, bu ziyareti sosyal medya hesabı üzerinden duyurarak, "Çok değerli sanatçı dostumuz Bedri Baykam'ı baba evinde ağırladık. Kendisi dünya sanat tarihi haritasını ve birçok yazılı eserini partimize hediye etti. Ayrıca, kendisinin tüzük değişikliğimize ilişkin önerilerini de dinledik." ifadelerine yer verdi.

Teşekkür Mesajı

Özgür Özel, Bedri Baykam'a gösterdiği nezaket ve katkılarından dolayı teşekkür etti ve bu tür iş birliklerinin önemine vurgu yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda), sanatçı Bedri Baykam (sağda) ile parti genel merkezinde bir...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda), sanatçı Bedri Baykam (sağda) ile parti genel merkezinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda), sanatçı Bedri Baykam (sağda) ile parti genel merkezinde bir...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda), sanatçı Bedri Baykam (sağda) ile parti genel merkezinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda), sanatçı Bedri Baykam (sağda) ile parti genel merkezinde bir...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda), sanatçı Bedri Baykam (sağda) ile parti genel merkezinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda), sanatçı Bedri Baykam (sağda) ile parti genel merkezinde bir...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda), sanatçı Bedri Baykam (sağda) ile parti genel merkezinde bir araya geldi.

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