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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sanatçı Suavi'yi Ziyaret Etti

Özgür Özel, Suavi'nin sanatına desteğini duyurdu ve konser saldırılarını kınadı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 21:24
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 21:33
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sanatçı Suavi'yi Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sanatçı Suavi'yi Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ünlü sanatçı Suavi'yi İstanbul'daki evinde ziyaret etti. Özel, bu ziyarette sanatın önemine vurgu yaparak, konserlerine yönelik saldırıları şiddetli bir şekilde kınadı.

Sanata Desteğini Açıkladı

Sosyal medya hesabından ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulunan Özel, Suavi'nin konserlerinin neden iptal edildiğine de değindi. "Sözde tepkiler" yüzünden iptal edilen konserleri doğru bulmadığını belirten Özel, sanatçıların yalnızca sanatlarıyla değil, tümüyle desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Sanat ve Sanatçıya Destek

Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve CHP'li belediyelerin her zaman sanatın ve sanatçının yanında durduğunu vurguladı. "Sanatçıların, siyasi görüşleri, etnik kimlikleri ya da mezhepleriyle değil; yalnızca sanatsal yetenekleri ve performanslarıyla ilgileniyoruz," dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Suavi'yi İstanbul'daki evinde ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Suavi'yi İstanbul'daki evinde ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Suavi'yi İstanbul'daki evinde ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Suavi'yi İstanbul'daki evinde ziyaret etti.

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